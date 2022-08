Premio Contursi Terme. Statuette d’argento per personalità che si battono per un mondo più giusto ed equo

Entra nel vivo la fase organizzativa della XXVI edizione del Premio Contursi Terme. Il viaggio/itinerario “La Valle del Benessere: 5 comuni per 5 esperienze” unisce i Comuni di Contursi Terme (capofila), Castelnuovo di Conza, Ricigliano, San Gregorio Magno e Santomenna, grazie a questo intervento cofinanziato con i fondi Poc della Campania 2014-2020, Linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”, programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania.

A Contursi ci saranno tre giorni di eventi, dal 6 all’8 agosto. Sabato prossimo, 6 agosto, infatti è prevista la serata di gala con le premiazioni e lo spettacolo, presentata dalla giornalista Sky Tonia Cartolano e alle ore 21.00 ci sarà la consegna delle statuette d’argento, simbolo del Premio. A riceverle saranno personalità del mondo del giornalismo, della cultura, dell’ambiente, del teatro, dell’enogastronomia, ma anche chi, col proprio impegno sociale si batte per un mondo più giusto ed equo.

Il Premio Contursi Terme andrà al conduttore televisivo e giornalista Domenico Iannacone, che ha scolpito, con i suoi programmi di approfondimento, uno spaccato sul mondo degli ultimi; al sindacalista Aboubakar Soumahoro, vicino al mondo dei braccianti e protagonista di un grande impegno per l’inclusione e l’integrazione, che possa favorire l’immigrazione quale valore per il nostro Paese; alla Compagnia degli Sbuffi, artisti di grande pregio che portano in scena il teatro di animazione con una visione educativa soprattutto per i bambini ed i ragazzi e per questo riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Regione Campania; Rosanna Marziale, la chef del ristorante Le Colonne e di San Bartolomeo, ambasciatrice della mozzarella di bufala campana e prima donna ad avere la stella Michelin in Italia; allo scrittore Antonio Fusco, poliziotto che ha trasferito nel suo impegno professionale nella scrittura e che sarà premiato nella sezione Cultura dedicata a Lucio Rufolo. Il Premio sui temi ambientali alla memoria a Franco Ortolani, che sarà ritirato da sua moglie. Note le sue battaglie in difesa dell’ambiente e delle fonti idriche. Infine, il premio al giornalista Sigfrido Ranucci per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta attraverso la trasmissione Report. Questo riconoscimento il conduttore lo ritirerà nei giorni prossimi. Il panel delle premiazioni si completa con il premio già consegnato durante la presentazione della kermesse, al regista Mario Martone.

Per quanto riguarda lo spettacolo, invece, a Contursi Terme, durante il galà delle premiazioni, ci saranno il rapper Anastasio, il pianista Bruno Bavota e Rosalia Porcaro e domenica 7 agosto, invece, il concerto di Arisa e lunedì 8 agosto, Joe Bastianich, in Piazza Garibaldi, ore 21,30.

“Un programma importante che racchiude momenti di grande valore – spiega il sindaco, Antonio Briscione – Il Premio è un itinerario, un viaggio che unisce musica, teatro, enogastronomia, ambiente, per far scoprire le bellezze culturali ed ambientali della Valle del Sele e del Tanagro, aree che si propongono e lavorano per affermarsi quale destinazione turistica alternativa”.