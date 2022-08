“Itinerario di Religioni e Gusti” al via. Si parte da Corleto, attesa per Lina Sastri

Un intenso percorso tra religioni e gusti per valorizzare l’area a Sud di Salerno con le sue eccellenze storico-culturali, il suo patrimonio di tradizioni e gusto, e tramandare una intensa tradizione di fede e religiosità. Tutto questo è “Itinerario di Religioni e Gusti” progetto finanziato dalla Regione Campania con fondi POC 2014-2020 per l’intervento di Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Nell’ambito del programma di Percorsi Turistico-Culturali, naturalistici enogastronomici per la promozione turistica della Campania, 5 comuni: Sala Consilina (comune capofila) Albanella, Casalbuono, Corleto Monforte, Ottati, si sono uniti condividendo la volontà di attivare itinerari tematici in grado di ampliare la fruizione dei territori per fini turistici, attraverso la valorizzazione delle tradizioni, della gastronomia, della cultura, della storia.

Si comincia con Corleto Monforte dove la storia e la tradizione di una cultura contadina e dedita all’allevamento fanno da traino alla due giorni di gusto, arte, cultura e spettacolo nel suggestivo borgo. Domenica 7 e lunedì 8 agosto torna, con la III edizione, la “Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza” che si concluderà con lo spettacolo dell’attrice e cantante italiana Lina SASTRI in “Concerto Napoletano (ingresso gratuito).

Il Sindaco Filippo Ferraro e il consigliere delegato Giuseppe Ruberto, hanno predisposto un ricco programma di appuntamenti per mettere in risalto le eccellenze di Corleto Monforte, in una location suggestiva tra angoli preziosi di un borgo che ha tanto da raccontare e che il visitatore potrà apprezzare attraverso visite guidate curate dall’Associazione DynamiCor e la gastronomia locale, con la possibilità di degustare il prodotto tipico di Corleto Monforte, il Caciocavallo Podolico, realizzato con latte di mucche non d’allevamento ma libere di pascolare allo stato brado. La due giorni prenderà il via domenica 7 agosto alle ore 19,30 con il corteo storico per le vie cittadine dei Figuranti Musici, Sbandieratori e Trombonieri di Cava de’ Tirreni.

Alle 20,00, presso l’area dei Giardini pubblici l’apertura del Percorso gastronomico: “Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza”, un percorso ricco di gusto che darà l’opportunità di assaggiare il caciocavallo podolico e numerose altre specialità tipiche locali.

Alle 21,00 lo spettacolo musicale presso i Giardini Pubblici con la Compagnia di Musica Popolare “Vienteterra” che allieteranno la serata con la loro musica

Alle 22,00 Gran spettacolo di bandiere e sparo degli Sbandieratori Borgo San Nicolò le Cinque Contrade in collaborazione con i trombonieri “Montecastello” di Cava de’ Tirreni.

Lunedì 8 agosto alle ore 10,00 e alle ore 18,00 Visita guidata del Centro Storico di Corleto Monforte e del Museo Naturalistico a cura dell’Associazione DynamiCor.

Alle 20,00 si riaprono gli stand gastronomici, presso i Giardini Pubblici della Festa del Caciocavallo Podolico e della Transumanza.