Ricomincia il gemellaggio per i giovani di Polla. Intensa settimana vissuta a Le Roeulx in Belgio

Continua il gemellaggio del comune di Polla, e riprende dopo i due anni di stop per Covid. La delegazione del comune valdianese, tra i precursori in termini di gemellaggio europeo, è stata ospite del Belgio, della città di Le Roeulx. Nove ragazzi e ragazze pollesi hanno vissuto per alcuni giorni in Belgio, rinnovando, un’esperienza che si porta avanti da quasi trent’anni. I giovani pollesi sono stati accompagnati, tra gli altri dal vice sindaco Giuseppe Curcio e dall’assessore delegato al gemellaggio Rossella Isoldi. Il gemellaggio fu un idea, soprattutto, del compianto, Ferdinando Pecci e inizialmente vedeva legati Polla con i tedeschi di Steinenbronn. Poi si sono aggiunti, in questi scambi interculturali che hanno portato in giro per l’Europa centinaia di pollesi, i francesi di Quinsac, appunto i belgi di Le Roeulx e gli altri tedeschi di Bernsdorf.

“Una splendida esperienza per i nostri ragazzi e le nostre ragazze che hanno potuto arricchire ancor di più il proprio bagaglio di esperienza e culturale”, ha commentato l’assessore Isoldi. “I giovani pollesi hanno potuto vivere momenti di elevato spessore politico, con la visita a Bruxelles, e culturale. Ho chiesto espressamente che visitassero le miniere di Marcinelle per far capire ai nostri ragazzi il sacrificio dei nostri emigrati”, ha aggiunto Curcio.