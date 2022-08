Ritorna, domani, “Domeniche al Museo”: ingresso gratuito nei siti culturali campani

La cultura non va in vacanza, anzi. E’ proprio il caso di approfittare delle ferie per visitare splendidi monumenti della nostra regione che a volte, a se a pochi passi di distanza, non sono conosciuti. E così anche domani, 7 agosto, quando per tanti italiani cominceranno le ferie estive, continua l’iniziativa dell’ingresso gratuito nella prima domenica del mese in musei e siti culturali italiani e quindi anche nella nostra bella Campania.

L’iniziativa “Io Vado al Museo – Domenica al museo” prevede l’entrata senza il pagamento del biglietto nei siti culturali, musei, siti archeologici e aree rientrati nel circuito del Ministero della Cultura (MIC) in tutte le prime domeniche del mese del 2022. E così può essere una bella occasione per i tanti turisti che sono presenti nel nostro territorio di conoscere le bellezze della Certosa di San Lorenzo a Padula, ma anche nel resto del territorio salernitano come il Parco Archeologico di Paestum e di Velia, Parco archeologico urbano dell’antica Volcei a Buccino, Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano e tanti altri siti culturali, circa 50 in tutta la Campania.