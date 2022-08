Grande successo per la prima serata di Teggiano Cinema con il corto “Aria” e la presenza di Barbara Sirotti

Nell’incantevole scenario di piazza San Pietro, a Teggiano, si é svolta la prima delle quattro serate dedicate al cinema nell’ambito della rassegna “Teggiano Cinema”.

Grande apprezzamento e successo di pubblico per la proiezione del cortometraggio “Aria”, per la regia di Brace Beltempo, dedicato alla violenza di genere al tempo della pandemia, con la partecipazione di Luca Ward. Tre minuti intensi, in cui le immagini, sature e scomposte, accompagnate dalla intensa voce fuoricampo dell’autrice e attrice protagonista Barbara Sirotti, si sono sciolte e ricomposte in un crescendo di liberazione e riacquistata dignità. Le musiche, di Enrico Merlin, hanno fatto da co-protsgonista, entrando violentemente in scena per poi dissolversi, come un compagno che dopo la violenza chiede scusa.

“Aria” ha avuto un importante riscontro di critica a livello internazionale ricevendo tantissimi premi non solo qui in Italia ma anche all’estero, come a Los Angeles, Madrid e Londra.

Un messaggio forte quello che la Sirotti mette in scena e lo fa senza scadere nella banalizzazione della riproposizione cinematografia. Un’opera liberatoria, come lo sguardo che chiude la pellicola, lasciando il finale aperto.

Al termine della visione del cortometraggio, Barbara Sirotti ha accolto l’invito di Valentina Gasaro e Fabio Zanello di una chiacchierata sul tema con le rappresentanti del Centro Antiviolenza Aretusa di Atena Lucana, rappresentato dalla responsabile Katia Pafundi e dall’avvocata Maria Garofano. Un’occasione fondamentale per ricordare quanto lavoro é stato fatto e quanto ancora deve farsene per superare quella mentalità patriarcale che legittima gli uomini a imporre correttivi nei confronti della propria compagna, moglie o fidanzata e, al contempo, viva testimonianza, grazie proprio alla presenza di Barbara Sirotti, di come dalla violenza si può uscire.

Il prossimo appuntamento della rassegna, dedicata alla legalità e alla giustizia processuale, è previsto per martedì 16, sempre in Piazza San Pietro.