“Religioni & Gusti” fa tappa ad Albanella. Picarone: “I nostri Poc sono un successo”

Valorizzare i territori e offrire la possibilità di conoscere le meraviglie della Campania. Queste le finalità dei POC 2014/2020 promossi e finanziati dalla Regione Campania tra cui rientra anche il Progetto di Itinerario di “Religioni & Gusti” che vede insieme 5 comuni dell’Area a Sud di Salerno: Sala Consilina (comune Capofila), Albanella, Casalbuono, Corleto Monforte e Ottati. È stato il consigliere regionale Franco Picarone, ospite dell’evento promosso ad Albanella Le Notti di Santa Sofia, a spiegare le ragioni che spingono l’ente regionale ad investire sulla promozione dei territori.

Dal 16 al 18 agosto presso l’Oasi di Bosco Camerine si sono svolte le tre serate tra spettacoli, gusto, natura in una magica atmosfera che ha messo in evidenza la bellezza di un territorio tutto da scoprire. Nonostante una rapida organizzazione visto il recente insediamento dell’ Amministrazione comunale Josca, avvenuta nel giugno scorso, ha comunque fatto registrare un grande successo con tantissimi visitatori che hanno potuto degustare le specialità gastronomiche offerte durante le serate in un luogo magico immerso nella natura con grandi nomi dello spettacolo ad allietare le serate. Un successo che ha inorgoglito il sindaco Renato Josca. “Tre giorni magnifici – ha commenta il primo cittadino – con un successo che neanche ci aspettavamo. Dietro ogni successo – ha sottolineato – c’è tanto sudore e tanto lavoro da parte nostra come amministrazione ed anche da parte di quanti amano questo territorio. Voglio ringraziare quanti, in questi giorni, si sono impegnati senza sosta per la riuscita dell’evento”

L’ultima serata del 18 agosto, la presenza del rappresentate della Regione Campania, è stata occasione per ribadire l’importanza del progetto di Itinerario di Religioni & Gusti che, grazie alle iniziative messe in campo dai diversi comuni aderenti al progetto, mette in risalto le bellezze, le tipicità gastronomiche e le tradizioni di un territorio tutto da scoprire e che ha tanto da offrire. Le Notti di Santa Sofia ad Albanella , così come i diversi eventi organizzati fin qui a Corleto Monforte con la Festa del Caciocavallo Podolico, a Ottati con l’EtnoMusic Festival, a Casalbuono con la Festa del Fagiolo di Casalbuono, e i prossimi appuntamenti che si terranno nel mese di settembre a Casalbuono con le iniziative legate alla devozione verso la Madonna della Consolazione e con una mostra fotografica e a Sala Consilina come le diverse iniziative dedicate al gusto, cultura, storia e tradizione partendo dal percorso gastronomico dedicato agli Orti di Sala, il mostra-concorso di Pittura Estemporanea, le antiche tradizione legate al

culto di San Michele Arcangelo e lo spettacolo in programma il 30 settembre dell’attore comico ed imitatore Francesco Cicchella. Un ricco cartellone di appuntamenti per un Itinerario che, come spiegato dall’On. Picarone in occasione della sua partecipazione a Le Notti di Santa Sofia ad Albanella, si pone come obiettivo quello di mettere in evidenza le meraviglie della Campania. “I POC – ha sottolineato il consigliere regionale – hanno la funzione di consentire ai comuni, in questo caso ad una filiera di 5 comuni con un comune capofila, di mettere in evidenza le ricchezze e le bellezze del territorio, come nel caso di Albanella e dell’evento che ci ha portati in un polmone verde bellissimo che offre la possibilità a famiglie e bambini di vivere all’area aperta. Il senso di questo progetti – ha concluso Picarone – è quello di valorizzare il territorio e valorizzare le caratteristiche migliori”.