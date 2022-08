Un viaggio nel Tempo e nell’Amore: il Mausoleo di Polla diventa per un “tramonto” un teatro affascinante

Sulle pietre dove Polla è nata, sulle pietre dove il nome di Polla è scritto, dove è reso immortale l’amore tra Insteia Polla e Caio Uziano Rufo si è potuto assistere a un momento di alto spessore culturale nell’ambito del progetto “Polla che legge”. Per la prima volta, il racconto, la lettura, il teatro hanno fatto irruzione, per narrare dell’amore romano ai tempi di Insteia e Caio Uziano, grazie ai versi di Catullo, Orazio, Ovidio, Albio Tibullio, Properzio e Sulpicia con l’attore e regista Nicola Piccolo e l’attrice Samantha Elisio. Un momento voluto dal Comune di Polla, in particolare dal presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura, Giovanni Corleto, dall’Associazione Artificio e dall’Associazione Elogium, con la collaborazione della Proloco di Polla e dell’associazione Voltapagina. Per oltre un’ora in un’atmosfera unica è stato allietato il folto pubblico presente. Tra il primo e il secondo atto, ai presenti sono stati offerti vino speziato e pane romano, per la gioia del palato e della mente.

“Un ringraziamento particolare – fanno sapere dall’amministrazione comunale – vanno al Presidente dell’Associazione Elogium Augusto Gentile oltre che al Prof. Geppino Manzione per aver introdotto il contesto in cui l’evento si è tenuto, al calar del sole, tra i verdi prati di una fine estate ancora tutta da vivere”. L’evento è stato organizzato nell’ambito del progetto “Leggendo Insteia”, all’interno della Rassegna Culturale IncontrI in Biblioteca Summer Edition II. Analoga iniziativa verrà presentata il prossimo 2 settembre nello spazio antistante la Taverna del Passo ove è situato l’Elogium o Lapis Pollae, risalente al II sec. a.C. Altri appuntamenti in programma: il 25 agosto al convento di Sant’Antonio e il 26 nella biblioteca comunale di Polla.