Nessun colpevole per la morte di Rosaria Lobascio, ma padre e avvocato promettono battaglia

Non c’è nessun colpevole per la morte di Rosaria Lobascio, la ragazza di 22 anni di Sala Consilina deceduta otto giorni dopo aver subito un intervento per la riduzione dello stomaco presso il Fucito di Mercato San Severino. L’intervento chirurgico si era tenuto nel 2018, Rosaria fu dimessa e dopo otto giorni in seguito a forti dolori venne ricoverata prima al Pronto soccorso di Polla e poi di nuovo a Mercato san Severino dove però trovò la morte. Ma la battaglia della famiglia non è terminata. In queste ore l’avvocato Angelo Paladino e il padre si sono incontrati per capire il da farsi.

I medici indagati “agirono con dovuta perizia e eseguendo le buone pratiche clinico-assistenziali”. Il gip del Tribunale di Nocera Inferiore, rigettando l’opposizione alla richiesta avanzata dalla Procura, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico dei medici degli ospedali Fucito di Mercato San Severino e Curto di Polla che ebbero in cura la ragazza. Per il giudice per le indagini preliminari quindi non c’è stato alcun nesso causale tra la condotta dei medici e la morte della Lobascio.

“Eravamo certe che il procedimento iscritto a carico dei nostri assistiti si sarebbe concluso con la pronuncia di archiviazione – hanno commentato gli avv.ti Giacinta Guerra e Carmela Garone che hanno difeso i medici dell’ospedale di Polla – poiché sin dal primo accertamento autoptico , nei confronti degli stessi erano emersi dati obiettivi significativi dell’infondatezza dell’accusa”.