Procida, l’incantevole Capitale della Cultura 2022

La piccola isola del Golfo di Napoli, con il suo panorama mozzafiato, è una delle destinazioni turistiche italiane più gettonata in questa rovente estate. La Capitale della Cultura 2022, titolo assegnato per la prima volta ad un’isola, incanta i visitatori stranieri con il suo paesaggio variopinto ed il ricco cartellone di iniziative dislocate nelle varie contrade. Con una superficie di appena 4 km quadrati, percorribili tranquillamente a piedi o con i mini bus gratuiti messi a disposizione per tutto l’anno, Procida si presenta come una tavolozza di colori tra le strette viuzze del vecchio centro abitato. Già famosa per aver ospitato scrittori illustri e set cinematografico di alcuni capolavori come “Il Postino” con Massimo Troisi e “Il talento di Mr Ripley” con Matt Damon, Procida continua ad essere palcoscenico mondiale di bellezza e relax per i tanti visitatori, pronti ad immortalare e postare su Istagram una vista sul mare senza eguali. Comodamente raggiungibile con traghetti da Pozzuoli, Napoli e Salerno, Procida con il suo motto in tutte le lingue del mondo “la cultura non isola”, attira e conquista l’ interesse dei vacanzieri curiosi di ammirare, in particolare, il porticciolo della Marina della Corricella, località più famosa dell’isola, cartolina di case di pescatori una a ridosso dell’altra con colori pastello utili ai naviganti a riconoscere la propria abitazione dal mare. Un tuffo nelle acque cristalline di Procida è d’obbligo per i turisti alla spiaggetta del Pozzo Vecchio, diventata famosa nel film “Il Postino”, alla spiaggia centrale della Chiaia e del Ciraccio. In questo paradiso incontaminato ci si perde, inoltre, tra i tanti sapori tipici della gastronomia locale con piatti, prevalentemente, a base di pesce e di limoni e delizie pasticcere tipiche, come la famosa lingua di Procida. L’isola è anche una finestra sull’attualità con una interessante mostra fotografica sull’inquinamento ambientale da plastica che attanaglia i mari e gli oceani di tutto il mondo. L’esposizione “Water Surface”, di impatto straordinario, realizzata da tre fotografi subacquei di fama internazionale ( Nicholas Samaras, Pasquale Vassallo, Guido Villani), è allestita sul molo di Marina di Chiaiolella ed è aperta al pubblico per tutto il 2022.

Articolo Maria Grazia Petrizzo