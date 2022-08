Si è spento il papà della Ferrari F40. Addio a Nicola Materazzi, era originario di Caselle in Pittari

Si è spento a Sapri, all’età di 83 anni, Nicola Materazzi, ingegnere che ha fatto la storia del mondo automobilistico italiano. Originario di Caselle in Pittari, è il padre della Ferrari F40 in quanto seguì l’evoluzione del progetto dall’inizio alla fine, arrivando così a una delle automobili più amate nella storia. Ha vissuto a Sapri e amava la provincia di Salerno. La F40 è stata l’ultima vettura costruita sotto la supervisione completa di Enzo Ferrari, pur con le varie deleghe che, per via dell’età, aveva assegnato. Materazzi si occupò anche del miracolo Lancia Stratos nei rally, lavorò in Abarth e ebbe un ruolo nell’approdo di Ferrari nell’era turbo in Formula 1.

Nell’anno 1978, – come riporta https://www.formulapassion.it/ -dopo la fusione dei reparti corse Lancia e FIAT, Materazzi andò a lavorare in Abarth per progettare la vettura Formula FIAT Abarth e poi ebbe un breve periodo in Osella. Dopo aver lasciato la Ferrari, a seguito della conclusione del progetto F40, Materazzi lavorò anche in campo motociclistico.

Si era laureato all’università di Napoli in ingegneria dove per circa un anno ha lavorato come assistente di un docente dell’ateneo. Approdò in Lancia presso l’ufficio tecnico, che si occupava dei calcoli in un reparto dell’azienda che aveva il ruolo di escogitare approcci matematici per i risolvere problemi ingegneristici. Fu definito da una rivista americana “The best engineer”, il miglior ingegnere meccanico di tutti i tempi.