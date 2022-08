Accende uno zampirone per le zanzare con alcool: bambina di 9 anni ustionata a Capaccio Paestum

Attimi di paura ieri pomeriggio in località “Laura” di Capaccio Paestum. La piccola in vacanza con la famiglia, è rimasta vittima di un assurdo incidente domestico. Per lei si è reso necessario il trasferimento in elicottero presso l’ospedale di Napoli. Le fiamme l’hanno investita perché la bimba ha tentato di far partire con l’alcool uno zampirone per difendersi dai fastidiosi insetti.

Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti in quella che doveva essere una serena giornata di fine agosto per la famiglia originaria del napoletano in vacanza nella Città dei Templi. Stando alle prime ricostruzioni del drammatico episodio la piccola nel pomeriggio di ieri si trovava con i genitori nel giardino di una villetta a pochi passi dal litorale, dove stavano trascorrendo qualche giorno di riposo. A causa della fastidiosa presenza di zanzare la bimba , ha tentato di accendere da sola l’insettifugo di uso comune a forma di spirale per tenerle lontane. Non è riuscita nei primi tentativi a far partire lo zampirone così ha pensato di aiutarsi con altro. Ignara del pericolo ha preso una bottiglia di alcool e l’ha utilizzata per accendere il fuoco. In pochi secondo una scena terrificante. L’alcool ha provocato un ritorno di fiamma che ha investito in pieno la bimba. Le fiamme non le hanno lasciato scampo. La bambina è rimasta gravemente ustionata. Strazianti le sue urla di dolore. Sotto choc i genitori, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza medicalizzata dell’Associazione Napoli Soccorso in servizio presso la postazione di Licinella, la cui equipe ha trasportato in codice rosso la minorenne all’ospedale di Battipaglia. Qui, il personale sanitario ha riscontrato bruciature gravi sul quaranta per cento del corpo. Una situazione piuttosto critica che ha fatto decidere i sanitari di richiedere per la piccola l’elitrasporto d’urgenza presso il reparto grandi ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Le fiamme l’hanno raggiunga dall’ombelico al collo, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita