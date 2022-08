Auto in fiamme a Grammichele, vivo per miracolo il dj bionico Michele Specchiale di Padula. Il video

E’ vivo per miracolo Michele Specchiale, il dj bionico originario di Grammichele in Sicilia ma da anni residente a Padula. La sua auto, mentre era in vacanza proprio nella sua terrà natia, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco.

Michele è stato allertato da alcuni passanti alla vista del fumo provenire dal vano motore. Pochi attimi, il tempo di uscire dalla sua auto, una Opel Astra J, ed il mezzo è stato sventrato dalle fiamme proprio sotto ad una palazzina. E’ accaduto intorno alle 12.30. Michele preoccupato per una possibile esplosione del mezzo è corso nuovamente nella sua auto per spostarla, allontanandola dalle case circostanti evitando così il peggio.

Dopo circa 20 minuti, sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento. Fortunatamente non si registrano feriti. Nell’incendio Specchiale non è riuscito a recuperare la mano bionica che utilizza per suonare in consolle. Michele, infatti, ha una protesi mioelettrica all’arto superiore sinistro, che ha perso alcuni anni fa mentre era al lavoro su un trattore.