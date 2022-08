Casino online tra sicurezza e promozioni: tutto quello che c’è da sapere

La passione ludica, sia questa volta ai videogiochi tradizionali oppure ai casinò è da sempre una prerogativa degli italiani. Da anni l’interesse verso questa forma di intrattenimento ha dato vita a sale giochi prima e piattaforme online poi sempre più utilizzate. Tanto quanto l’interesse verso il gioco, gli italiani sono particolarmente attenti anche alle tematiche di sicurezza informatica e promozioni, entrambe correlate al settore dei giochi digitali. Nelle prossime righe ne approfondiremo le caratteristiche.

La transazione digitale dell’intrattenimento dei giochi

La facilità di utilizzo, la comodità di accedere e i tanti giochi presenti online hanno dato modo a tantissime persone di sperimentare e affezionarsi al gioco digitale. Oltre ai casinò online e al cloud gaming, non è difficile imbattersi in un torneo professionistico internazionale completamente online.

I giovani amano utilizzare le piattaforme online, sicuramente la loro attitudine alle nuove tecnologie agevola tale condizione, ma le motivazioni sono da ricercare anche nella voglia di moltissime nazioni di investire in questo settore.

Paesi come Francia, Belgio e Germania già da anni investono negli eSports o nei casinò online, l’Italia è ancora in fase di rodaggio per gli eSports, mentre ha intrapreso un percorso convincente verso i casinò digitali.

L’importanza di una piattaforma affidabile

Per quanto il gioco online sia ormai una forma di intrattenimento quotidiana per i consumatori, è opportuno sottolineare come sempre più siti web non siano registrati e non consentano una fruizione dei contenuti in modo lecito. Tantissime piattaforme non certificate AAMS inducono gli utenti a perdere denaro o alla perdita dei loro dati personali. Diventa una condizione essenziale affidarsi a siti web di gioco certificati, per garantirsi la massima tranquillità.

Ma quali sono i motivi che spingono i giocatori a usufruire di piattaforme certificate piuttosto che quelle illecite?

Il primo aspetto da considerare è la sicurezza informatica. Pensare di affidarsi a un sito web non approvato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ottenendo garanzie sulla privacy e le transazioni è quantomeno fantasioso. Stipulando un contratto digitale con una piattaforma approvata si hanno dei diritti sia sulla privacy dei dati personali, sia garanzie in caso di vincite e versamenti sul conto.

Ulteriore motivo che spinge i giocatori a giocare online su siti web leciti risiede nella tutela dei diritti di gioco. Quando si effettua una giocata, sia questa volta al Bingo, al Poker, alle slot machine o qualsiasi altra tipologia, è indispensabile che la piattaforma di riferimento garantisca la giocata. Tale condizione permette di ricevere un trattamento paritario con gli altri utenti, senza avere paure che si possano presentare condizioni poco chiare o non conformi alle regole iniziali.

Si lega a tale caratteristica anche la garanzia di ottenere transazioni regolamentate. Ricevere denaro dopo una vincita oppure versarne sul proprio conto di gioco potrebbe sembrare un’attività banale, ma in realtà, utilizzando piattaforme non certificate si può incorrere nella perdita di denaro e nell’impossibilità di prelevare le vincite.

Un sito illecito si sviluppa, quindi, secondo canoni di gioco poco trasparenti, in cui il giocatore può risultarne vittima in qualsiasi momento. Garantirsi un gioco lecito è il primo principio quando si inizia una partita, condizione garantita solo da un sito online capace di offrire un servizio paritario. Non è un caso che le piattaforme di gioco non certificate siano attive per pochi mesi, magari offrendo promozioni e condizioni vantaggiose ai giocatori che amano giocare a specifici giochi.

Ottenere delle regole uguali per tutti è molto importante per definire i limiti e le potenzialità di un sito web volto al gioco online. Purtroppo, la versatilità del gioco digitale può indurre i giocatori meno esperti a ritrovarsi in condizioni sfavorevoli, queste ultime date da siti web graficamente molto simili a quelli celebri oppure a e-mail phishing che catturano la loro attenzione.

L’evoluzione delle promozioni

Oltre ad affidarsi a piattaforme certificate, è importante porre l’accento anche su quelle che sono le motivazioni che stanno spingendo sempre più appassionati del gioco verso i casinò online o il cloud gaming.

Tra le motivazioni che hanno reso i giochi online particolarmente popolari ci sono le promozioni. I bonus d’inscrizione, quelli periodici e le multiple regalate, consentono ai giocatori di restare costantemente sulla piattaforma, giocando senza necessariamente investire i propri soldi.

I siti web, sebbene non traggano vantaggio immediatamente da tale manovra di marketing, riescono a fidelizzare il cliente e a garantirgli un servizio ottimale. Le promozioni sono, quindi, un trampolino di lancio sia per i casinò online che per i giocatori, garantendo un Win To Win particolarmente interessante, sia per chi gioca periodicamente sia per coloro che lo fanno sporadicamente.

La versatilità dei giochi online

Come è facile dedurre, esistono diverse tipologie di piattaforme, queste permettono di usufruire di tantissimi giochi, assecondando le esigenze della gran parte degli appassionati. Negli ultimi anni le piattaforme più interessanti sono quelle volte ai giochi sportivi, in USA e in Francia gli eSports sono ormai una forma di economia assestata, in cui vengono messi in palio premi particolarmente importanti. I giochi sportivi sono il traino anche per forme di intrattenimento più ampie, come spettacoli ed esibizioni a tema.

Ma oltre alle piattaforme votate ai giochi sportivi è facile reperire dei siti web in cui si possono giocare giochi di avventura. Oltre alle console di nuova generazione, su cui è possibile giocare in locale o in multiplayer, si aggiunge un impatto notevole del cloud gaming e dei servizi in abbonamento. Servizi come Google Stadia, Xbox Game Pass e PlayStation Plus sono solo esempi di come i videogiochi siano parte integrante della cultura moderna.

Si aggiungono a queste tipologie di piattaforme anche i casinò online, ormai le slot machine e i giochi come Poker e Black Jack sono una forma di intrattenimento popolare e molto semplice a cui accedere. La facilità di giocare sul proprio smartphone ha reso la trasformazione da fisico a digitale molto rapida e, in un prossimo futuro, lo potrebbe essere ancora di più.

In questa ottica è opportuno sottolineare anche quelli che sono gli abbonamenti, componente essenziale per chi gioca costantemente online. Affidarsi a una piattaforma digitale, in cui vi è un abbonamento fisso, rende molto più semplice l’approccio al gioco. Soprattutto nell’ambito dei videogiochi, gli abbonamenti sembrano il futuro, mentre per i casinò online tale condizione è ancora in divenire.

I giochi online, nell’epoca in cui è difficile staccarsi dal proprio smartphone, stanno ottenendo un successo rilevante. Sebbene il tema della sicurezza informatica sia particolarmente spinoso, l’utilizzo di strategie di marketing basate sulle promozioni e la semplicità di utilizzo rendono questo settore sempre più in ascesa.

Nei prossimi anni le soluzioni in abbonamento potrebbero diventare uno standard, al momento si è solo agli albori di una trasformazione digitale che coinvolge aziende e giocatori di tutto il mondo.