Focus Salernitana, tra polemiche sul calendario della Seria A e calciomercato

E’ stato pubblicato da poche ore il calendario completo delle prossime partite di campionato di Serie A ed è immediatamente esplosa la polemica tra i tifosi della Salernitana. Il match con il Milan, infatti, è stato previsto come turno infrasettimanale e, stando così il programma della Lega di Sera A, sarà disputato alle ore 12.30.

Immediata la reazione dei tifosi che sulla pagina Facebook dei granata hanno chiesto alla Società di intervenire attivamente, anche nel rispetto dei tanti abbonati che in questo modo non avranno la possibilità di seguire la propria squadra del cuore allo stadio. Quando la Salernitana ospiterà all’Arechi il Milan, infatti, è pieno giorno lavorativo, un aspetto sul quale, a detta dei tifosi, il patron Danilo Iervolino non potrà soprassedere, anche a tutela delle casse della società.

Intanto, non si ferma il mercato della squadra salernitana. Dopo la firma del nuovo difensore granata, Flavius Daniliuc, classe 2001 e le sue parole di incoraggiamento che fanno ben sperare i tifosi: “Fare una grande stagione per rendere felici i nostri tifosi”, la Salernitana pensa ad un altro grande colpo da mettere a segno per assicurarsi la salvezza in Serie A e sognare verso altri obiettivi. I campani, infatti, sembrerebbero essere sempre più vicini all’acquisto di Krzysztof Piątek, L’ex milanista, ora in in forza all’Hertha Berlino, starebbe spingendo per tornare in Serie A e rientrerebbe nei desideri del Mister Davide Nicola. Le prossime ore saranno decisive.

Intanto c’è attesa per il match con il Bologna previsto per domani sera e per le possibile formazioni che per la squadra di Salerno potrebbe già vedere l’esordio di Daniliuc.