Borsa di studio “Michelangelo Spina – Un uomo e i suoi valori di vita cristiana”: a Monte San Giacomo la cerimonia di premiazione il prossimo 3 settembre

Si terrà sabato 3 settembre la cerimonia di conferimento delle tre borse di studio che il Comune di Monte San Giacomo ha istituito in onore di Michelangelo Spina – “Un uomo e i suoi valori di vita cristiana”. L’iniziativa è stata promossa da Giovanni Spina, figlio del compianto Michelangelo, il quale ha messo a disposizione la somma di 6mila euro da destinare, in tre borse di studio, agli studenti sangiacomesi maggiormente meritevoli, in memoria del padre, al fine di trasmetterne i valori e supportare le nuove generazioni nella prosecuzione degli studi e nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Le borse di studio sono state destinate agli studenti delle scuole medie, superiori e universitari che abbiano conseguito il diploma e la laurea per l’anno 2021/2022. Per la scelta dei vincitori la commissione ha tenuto conto sia della valutazione del titolo sia della lettera motivazionale che i concorrenti hanno dovuto allegare in sede di domanda di part ecipazione. La somma messa a disposizione da Giovanni Spina è stata ripartita in mille euro per il primo classificato tra gli studenti della scuola media che ha conseguito il diploma nell’anno scolastico 2021/2022, duemila euro per il primo classificato delle scuole superiori e tremila euro per il primo classificato che ha conseguito la laurea nell’anno accademico 2021/2022.

Michelangelo Spina, come si legge nel bando di partecipazione, ha vissuto la sua vita dandosi agli altri e con gli altri. Negli anni del dopoguerra, dopo aver conosciuto il Vangelo, ha donato il proprio cuore a Gesù e ha iniziato la sua opera di testimonianza. Questo dono di saper comunicare la parola di Gesù ha accompagnato Michelangelo in tutto il suo percor

so dl vita e anche nella malattia, andando oltre le diffidenze e le contrarietà tipiche di quel periodo storico e culturale. Proprio con questa forza e determinazione è riuscito a gettare un seme profondo che oggi vive ancora, grazie anche alla sua testimonianza, nella Chiesa Evangelica di Monte San Giacomo. La sua fede lo ha spinto a prendere delle decisioni impostate sul cambiamento, come far emigrare i propri figli nella città di Firenze per motivi di studio. Lo spirito della borsa di studio trae origine e forza proprio dallo stile che ha contraddistinto il percorso di vita di Michelangelo che ha saputo superare con tenacia ogni forma di pregiudizio. Un uomo che con la sua testimonianza di fede ha saputo spingersi “Oltre il recinto” dei suoi seppur brevi 40 anni di vita in cui ha prestato attenzione al “percorso spirituale e culturale” delle giovani generazioni, spronando in profondo i propri figli ad intraprendere

un “percorso di studi e di vita” che potesse arricchire il loro animo e la loro mente, superando gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano sia fuori che dentro essi stessi, migliorando e facendo la differenza ogni giorno, soprattutto nei momenti difficili.

La cerimonia di consegna delle borse di studio si terrà, quindi, sabato 3 settembre a partire dalle ore 19 presso il Palazzo Marrone.