Norme di contenimento del contagio da Covid-19, il Ministero della Salute rilascia le nuove linee guida

E’ stata pubblicata una nuova circolare del Ministero della Salute che aggiorna la normativa relativa al contenimento dell’infezione da covid-19. Confermando le indiscrezioni che nei giorni scorsi circolavano intorno ad un nuovo, possibile, allentamento delle misure di contenimento, le nuove linee guida sono state conformate sull’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, in ragione della cessazione dello stato di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore della Sanità lo scorso 24 agosto.

Pertanto, seguendo le nuove indicazioni diramate dal Ministero della Salute e sottoscritte dal Dott. Giovanni Rezza, le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento seguendo queste nuove modalità:

– per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni (non più dopo 7), purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento;

– in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno (non più, quindi, dal 21°) dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test, antigenico o molecolare.

Evidente l’orientamento del Ministero di voler alleggerire ulteriormente le misure di restrizione per contenere i contagi. Nulla cambia, invece, per i contatti stretti, per i quali restano vigenti le indicazioni contenute nella circolare dello scorso 30 marzo pertanto sarà applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Il Ministero della Salute ha, anche, chiarito le modalità di accesso al voto per coloro che, alla data del 25 settembre, risulteranno positivi al covid-19. Infatti, chi si troverà in isolamento per positivo potrà esprimere il proprio voto da casa secondo lo schema normativo di votazione già applicato per le ultime elezioni amministrative e per i referendum. Coloro che, a causa del contagio, si troveranno allettati, tra il decimo e il quinto giorno precedente a quello della votazione, dovranno inviare al Sindaco del proprio comune la richiesta di votare presso il proprio domicilio, completa di indirizzo e di un’attestazione rilasciata dal funzionario designato dall’Asl, in data non anteriore al quattordicesimo giorno precedente alla data della votazione che attesti l’esistenza della positività al Covid-19.