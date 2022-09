Grande successo per la presentazione del libro “La Fortuna” di Valeria Parrella con Lucia Maldonato

Grande successo per la presentazione del libro di Valeria Parrella dal titolo “La Fortuna” a Villammare. La scrittrice campana, intervistata da Lucia Maldonato, ha esposto la propria visione del concetto di fortuna, rappresentando quanto esso sia determinanti nelle scelte compiute nella vita del singolo individuo. Piena sintonia d’intesa tra la Maldonato e la Parrella la quale, più di una volta, ha sottolineato come il suo pensiero di allineasse perfettamente alle osservazioni sollevate dalla sua intervistatrice. Diversi gli argomenti trattati, dallo stile narrativo della Parrella al genere letterario, passando per la parola sino a soffermarsi sull’influenza e sulla prevalenza del destino sul talento umano. Non è mancata una riflessione sul tema della conoscenza, partendo dalle vicende del personaggio del romanzo, Lucio, iscritto dal padre alla scuola di Quintiliano per essere avviato alla carriera di senatore: “il sapere non può essere usato per eccellere sugli altri ma è anche quel bagaglio di conoscenze e competenze che distingue gli uni dagli altri”.

“Un romanzo di formazione e un romanzo epico”, così lo ha definito Lucia Maldonato che ha raccolto il consenso della scrittrice la quale ha rappresentato come pathos e trasporto siano condizioni imprescindibili per vanificare e superare quei limiti che ciascuno si trova ad affrontare nella propria vita, limiti che non devono essere visti come impedimenti o ostacoli ma come condizioni utili a superarsi. Del resto, ha precisato Valeria Parrella cogliendo le osservazioni di Lucia Maldonato, “la fortuna è il momento in cui il talento incontra l’occasione. I segni del destino sono importanti se li sai notare prima ancora che interpretare. Se siamo aperti ad incontrare i segni del destino prima o poi questo incontro accadrà, cambiandoci la vita”.