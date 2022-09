COSMA, il primo Silent Party che ha fatto ballare il Vallo in silenzio

Grande successo per Cosma, il silent party organizzato da Radio Lasagne Verdi, all’Arena Cappuccini di Sala Consilina, nella serata del 2 settembre. Artisti emergenti del Vallo di Diano hanno riempito di decibel le cuffie wireless del tanto pubblico che ha deciso di provare questa nuova esperienza ed immergersi in un’atmosfera del tutto anomala, dove il ritmo della musica veniva completamente interrotto nel momento in cui le cuffie venivano tolte.

L’immagine di ragazzi, e non solo, che ballavano con delle vistose luci alle orecchie, illuminando gli spazi dell’Arena Cappuccini, in un silenzio assordante all’esterno, è l’immagine più d’impatto e più condivisa tramite i canali social, commentata dai lasagnini con queste parole: “È l’innovazione, la freschezza di persone che vogliono far sentire la voce del Vallo di Diano, in tutto l’universo. I colori iridescenti delle cuffie, uniti ai

movimenti del pubblico che seguivano il ritmo musicale sono la voglia e le tante attività che sono già attive nel nostro territorio, mentre il silenzio che veniva switchato in ritmo e musica è quante cose da raccontare ci sono e che hanno solo bisogno della giusta frequenza per essere testimoniate”.

L’innovazione maggiore rispetto ad un classico silent party è stata la possibilità di avere artisti che in contemporanea si sono esibiti in contemporanea, ciascuno ha ballato lo stile che ha preferiti: si è spaziato

dall’attuale trap/rap al lirico, passando per musica commerciale.

Presenti anche diverse band del Vallo che hanno portato nelle cuffie di radio lasagne verdi brani inediti e musica sperimentale.

Presente anche il salernitano Dj Vtr, il quale, a frequenze unite, ha fatto ballare il pubblico silenzioso.

L’evento si è concluso con una strepitosa prestazione di tre dj valdianesi che si sono sfidati mixando musica contemporaneamente e trasmettendo le proprie tracce su tre canali identificati da colori delle cuffie diversi, cercando di aggiudicarsi il maggior numero di pubblico.

L’evento Cosma è stato un modo per sottolineare ancora una volta la missione di Radio Lasagne Verdi, ovvero unire, stare insieme e raccontare, infatti negli spazi dedicati all’evento erano presenti anche associazioni che si spendono attivamente nella valorizzazione del Vallo, tra questi “I ragazzi di San Rocco” e il “Toko film

festival” nonché altri artisti che hanno esposto proprie creazioni artistiche fotografiche, tessili e pittoriche.

Radio Lasagne Verdi, una lasagna di radio, ha salutato e ringraziato tutti dicendo: “grazie per aver creduto in questa prima novità nel Vallo, vi assicuriamo che questo è solo l’inizio di un programma ricco di innovazioni.