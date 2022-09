Dodici anni fa l’omicidio di Angelo Vassallo. Il cerchio si stringe, 9 indagati e tanti sospetti

Sono trascorsi 12 anni dalla morte di Angelo Vassallo e Pollica lo ricorda, in occasione dell’anniversario, con una serata omaggio con sindaci, autorità, associazioni e semplici cittadini. Intanto dal punto vista delle indagini il cerchio pare si stia chiudendo anche se esistono ancora luci ed ombre sull’assassinio del sindaco. Nove le persone iscritte a luglio scorso dall’Antimafia salernitana sul registro degli indagati. Contestato l’omicidio per il tenente colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, e i militari dell’Arma Luigi Molaro e Lazzaro Cioffi, quindi per l’imprenditore dell’Agro Giuseppe Cipriano e per i due Ridosso (Romolo e Salvatore); associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga, invece, per i fratelli Palladino (Domenico, Giovanni e Federico) – imprenditori di Pollica – ai quali il 9 agosto scorso è stato sequestrato lo stabilimento Caleo ad Acciaroli, indicato nelle carte della procura come possibile punto di arrivo dei gommoni dei narcotrafficanti. Ai tre carabinieri, invece, è stata contestata anche l’accusa di depistaggio.

Sul Mattino di oggi, in un articolo a firma di Petronilla Carillo, si legge che da un’informativa dei Ros consegnata all’Antimafia di Salerno, si evidenziava come, il 23 novembre del 2010 la figlia della vittima, sentita in procura, abbia raccontato di un suo incontro con Cagnazzo avvenuto pochi giorni dopo la morte del padre. “Ritenni – si legge nel verbale di interrogatorio di Giusy Vassallo – di informare Cagnazzo di quanto avevo appreso da Cillo (immobiliarista ed amico-confidente di Angelo Vassallo, ndr) e da Francesco (il suo ex fidanzato, ndr). Ovvero che lui c’entrava con la morte di mio padre”.

Per quanto riguarda invece il ricordo, la cerimonia di commemorazione avrà inizio alle 18.30 con la Santa Messa presso la chiesa Maria SS dell’Annunziata. All’“Arena del Mare”, sul porto turistico di Acciaroli, sarà deposta in mare una corona di alloro sulle note de “il Silenzio”. Seguirà il Premio nazionale dedicato al Sindaco pescatore, organizzato dal Comune di Pollica. A ricevere il riconoscimento sarà il sindaco di Bacoli, Jose Gerardo Della Ragione. Per le celebrazioni, ad Acciaroli, saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani.