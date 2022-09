“Un’ora a teatro” con Erri De Luca e Sabrina Knaflitz sul Pianoro di Ciolandrea

“Un’ora a teatro”. Tanto è bastato per immeggersi nella bellezza di una rappresentazione teatrale fuori dai soliti schemi narrativi. Sul palco del teatro naturale del Piano di Ciolandrea sono andati in scena lo scrittore di fama internazionale Erri De Luca e la nota attrice Sabrina Knaflitz in un ricercato accordo interpretativo che ne ha fatto, come lo stesso Erri ha detto, “un duale”. Erri De Luca e Sabrina Knaflitz, infatti, non possono definirsi un duetto artistico: nella loro interpretazione le loro voci si sono accompagnate in una perfetta armonia che ne ha fatto una entità a sé stante. Il risultato è stato lo sdoganamento dei dogmi biblici che accompagnano il pensiero dell’essere umano attraverso il racconto bizzarro delle peripezie di un fiore, consigli in caso di valanghe e di un albero che non voleva lasciare cadere i suoi frutti: l’albero del giardino dell’Eden dal quale la coraggiosa Eva, la prima vera donna, ha colto il frutto che le ha aperto la mente alla conoscenza. Brani apparentemente distaccati che si sono fusi e svincolati in una interpretazione religiosa.

Tra di essi, Sabrina Knaflitz ed Erri De Luca non si sono sottratti a delle riflessioni sull’animo umano. L’occasione è stata la riproposizione, in chiave teatrale e,a tratti, anche un po’ comica, di un’intervista alla storica scrittrice Dorothy Parker, offrendo al grande pubblico accorso la disintegrazione dei rapporti sentimentali: non una scrittrice con problemi di alcolismo ma un’alcolista con problemi di scrittura e la sua, estenuante, attesa di una telefonata che non arriva.

Il finale è stato semplicemente epico: un omaggio alla cultura partenopea di Erri De Luca, la scelta di portare i presenti nella lingua napoletana attraverso poesie e racconti che dimostrano come, ancora una volta, quella napoletana sia tra le più belle sapienze del nostro patrimonio.