La Salernitana investe nel settore giovanile: ecco 4 milioni per far rinascere il vivaio

La Salernitana ha presentato l’organigramma tecnico del settore giovanile. Un argomento che sta particolarmente a cuore al presidente Danilo Iervolino che ha già investito 4 milioni di euro per il rilancio del vivaio. Il progetto è stato affidato a Stefano Colantuono, ex allenatore dei campani che coordinerà il settore. La Primavera della Salernitana ricordiamo ha tenuto il suo ritiro a Polla alla presenza dello stesso ex allenatore di Lazio e Torino e sono stati ingaggiati anche alcuni giocatori in erba del Vallo di Diano e del Cilento. “Stiamo costruendo un progetto che per noi è un vanto, un progetto educativo e di Academy che va oltre la parte sportiva”, ha spiegato l’amministratore delegato Maurizio Milan. Il settore giovanile sarà composto da otto squadre (dall’Under 11 alla Primavera), più tre femminili. “Vogliamo diventare una cantera del Sud Italia e per farlo dobbiamo creare un settore giovanile forte e un progetto di affiliazioni altrettanto forte. Abbiamo identificato in Filomeno Fimmanò la figura che seguirà le affiliazioni in tutto il panorama nazionale. Contiamo di coprire i più importanti territori del Sud Italia”. Colantuono, tra l’altro, ha svelato di aver ricevuto anche richieste di affiliazioni internazionali e, in particolare, dagli Stati Uniti e dall’Africa. “La formazione e l’educazione dei ragazzi deve essere fondamentale. Vogliamo far crescere questi ragazzi per renderli disponibili anche alla prima squadra in futuro”. A collaborare con Colantuono ci saranno Lorenzo Rubinacci, responsabile dell’area tecnico metodologica, e Armando Fucci, responsabile dell’area atletica. Luca Fusco, bandiera granata, allenerà la Primavera.

Nel corso della conferenza stampa è stato introdotto anche il tema del centro sportivo. L’idea del club è di realizzarlo a Salerno (era stata richiesta l’area del Pip nautico) per consentire a tutte le squadre di allenarsi in un’unica struttura. Ma se le risposte del Comune non dovessero essere celeri, la Salernitana potrebbe migrare anche in provincia, come ha lasciato intendere Milan a margine della conferenza. “Penso che siamo arrivati alle battute finali di un processo di dialogo con l’Amministrazione”, ha sottolineato l’ad. “È sempre stato un dialogo costruttivo, nel rispetto delle parti. Siamo alle battute finali, quindi chiederemo al sindaco formalmente di prendere una posizione nei prossimi giorni e poi prenderemo le nostre decisioni come società”.