A Sala Consilina itinerario tra arte, gusto e religione. Si parte il 17 settembre

Sala Consilina si prepara per gli eventi rientranti nel progetto di Itinerario di Religioni & Gusti. Un ricco calendario di appuntamenti che coniuga gastronomia, arte, cultura, spettacolo e religione. L'amministrazione comunale di

Sala Consilina guidata dal Sindaco Francesco Cavallone e la consigliera comunale responsabile del progetto

Rosa Melillo, avvalendosi della collaborazione e del supporto della SOMS Torquato Tasso, presieduta da

Michele Calandriello ha realizzato un ricco programma di appuntamenti per la valorizzazione delle eccellenze del

territorio in ambito culturale, gastronomico, artistico e dell’artigianato, con la possibilità di far conoscere anche il suggestivo centro storico con le sue antiche cappelle, i palazzi, i vicoli e le piazze.

Primi appuntamenti sabato 17 e domenica 18 settembre con "Incontri Enogastronomici con le produzioni settembrine" che si concentrerà sulla valorizzazione dei piatti tipici della tradizione culinaria locale e non solo, attraverso l'arte contadina degli Orti di Sala. Nel corso delle due serate saranno allestiti stand gastronomici lungo tutto il perimetro di Piazza Umberto I e aree adiacenti dove saranno presenti anche stand con i prodotti artigianali

del territorio. Nel corso della manifestazione, inoltre, la Soc. Torquato Tasso ha previsto la possibilità di visitare l’intero centro storico di Sala Consilina attraverso visite guidate prenotabili contattando i referenti della SOMS.

Nella due giorni saranno aperte al pubblico per la visita antiche cappelle e palazzi monumentali, oltre alla possibilità di percorrere i suggestivi vicoli del centro storico e ammirare gli affascinanti paesaggi dalle antiche piazze.

Gli eventi proseguiranno con il Concorso di Pittura “Premio Sala” con numerosi artisti provenienti da ogni parte della Campania e non solo, che raggiungeranno Sala Consilina per realizzare le loro opere sul tema ” a Sala – il Tempo, lo Spazio, il Colore”. Il concorso prenderà il via il 24 settembre dal Polo Culturale Cappuccini e le opere realizzare resteranno in esposizione presso la nuova pinacoteca di Sala Consilina sita all’interno dello storico Palazzo Fiordelisi fino al 30 settembre giorni in cui si terrà la premiazione delle opere vincitrici, grazie ai premi messi in

palio dalla Banca Monte Pruno. Gli appuntamenti di Sala Consilina con Itinerario di Religioni & Gusti si concluderanno con la tre giorni dedicata al Santo Patrono San Michele Arcangelo che si svolgeranno, come da

tradizione, nei giorni del 28, 29 e 30 settembre. Tre giorni di riti religiosi e antiche tradizioni che verranno riproposte come di consueto in onore del Santo Protettore tra percorsi di fede nel centro storico salese e spettacoli in Piazza Umberto I. I festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo si concluderanno venerdì 30 settembre con lo spettacolo dell’attore comico, imitatore e musicista Francesco Cicchella proporrà al pubblico il suo spettacolo “Diffidate dalle imitazioni Show”.