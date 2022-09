Sala Consilina. Il consigliere Lopardo lascia la maggioranza: “Non rispecchia la mia idea di amministrare”

Il Consigliere comunale di Sala Consilina, Tonino Lopardo, prende le distanze dalla maggioranza del sindaco Cavallone e rimette le deleghe. Lopardo, consigliere delegato alla Viabilità, Polizia Municipale, Trasporto Urbano, Mobilità e al centro storico, ha deciso di uscire dalla maggioranza , dichiarandosi, nel prossimo consiglio comunale, indipendente. L’allontanamento di Lopardo, si era percepito già da tempo, con malumori evidenti e anche prese di posizioni pubbliche nei confronti di alcune decisioni dell’amministrazione salese. “E’ un gruppo che non rispecchia la mia idea di come si amministra un paese”, ha sottolineato Lopardo raggiunto telefonicamente dalla nostra amministrazione. “Da tempo, si discute nel gruppo di maggioranza, di alcuni comportamenti che non ho mai accettato: ad esempio le “invasioni di deleghe”. Ed il sindaco, nonostante i vari tentativi di ricucire gli strappi all’interno del nostro gruppo politico, non ha mai preso una posizione nei confronti delle mie ragione”. Tonino Lopardo, nel rimarcare la massima disponibilità, da parte degli uffici comunali, ricorda che durante i tre anni di consiliatura ha portato a termine diversi progetti: dalla gara per il servizio trasporti, al concorso per i nuovi agenti di Polizia Municipale, fino alla prossima attivazione di un semaforo “Smart” in località Trinità.

Uno strappo, quindi, che sembra non abbia alcun margine per essere ricucito, ancor più quando, il consigliere uscente Lopardo sottolinea: “Per ogni proposta che ho avanzato ho trovato degli ostacoli, proprio da chi fondamentalmente non conosce i problemi dei cittadini, poiché non sa cosa significhi stare in mezzo alla gente, avere una vita sociale da amministratore e affrontare le difficoltà con praticità”.