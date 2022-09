Le iniziative dei Forum dei Giovani che vogliono “restare” nel Vallo di Diano

I Forum dei Giovani per un territorio sono una ricchezza. Ma non tutti ne riescono a percepire l’importanza. In particolar modo la politica, spesso, negli anni ed ancora adesso, ostacola, invade e cerca di manipolare i giovani dei proprio paesi. Fortunatamente molto è cambiato. E le ragazze ed i ragazzi del Vallo di Diano, della provincia salernitana, sono sempre più in grado di mettere in piedi iniziative culturali capaci di “far rimanere” i loro coetanei e non solo nei loro paesi. Riescono a far credere loro che il bello, il divertimento, la cultura esistono e resistono anche nel Vallo di Diano. I Forum dei Giovani di alcuni paesi del territorio stanno mettendo in piedi tante iniziative, con fatica, ma ci riescono. Altri ancora, purtroppo, trovano l’ostracismo della politica che quando non riesce a manipolarli mette i bastoni tra le ruote e crea immobilismo. Ma parlando delle belle iniziative sicuramente tra le ultime c’è quella del Forum dei Giovani di Monte San Giacomo che ha deciso di far “rivivere” il centro storico del paese con dei bellissimi murales curati dall’artista Antonio Caporrino. Le immagini parlano da sole: una vecchia struttura trasformata in un’opera d’arte ricca di colori, di amore per il proprio paese, di voglia di restare. Lo sport, ed un super torneo di calcio, pallavolo , tennis e basket, organizzato meticolosamente è quanto ha visto impegnati decine di ragazze e ragazzi a Sant’Arsenio dove il Forum locale dei Giovani ha organizzato “La Settimana dello Sport” nelle strutture del paese. I tornei di basket e pallavolo nella palestra comunale ed uno di calcio allo stadio “Fratelli Cardiello” che in tanti sperano ritorni alla bellezza e funzionalità di un tempo.

I Sani e genuini valori dello sport , la sana competitività , socialità e la voglia di voler essere alternativa valida alla monotonia che si vive in questi piccoli borghi”: è quanto ha spinto il locale Forum molto attivo da quando si è insediato ad organizzare l’iniziativa sportiva.

Ma fortunatamente l’estate è stata ricca di tante iniziative: dal “Polla Summer Vibes” che stato un successo. I l Forum dei Giovani di Polla ha organizzato una giornata all’insegna della musica, tanta emergente, con il concerto finale del cantante Nto, e di cultura, con un incontro insieme alla giornalista Sara Manisera.

Tra i Forum dei Giovani più attivi del territorio sicuramente quello di Padula che ancora una volta, anche quest’anno, riconferma la manifestazione Padula Mob Festival. Tra le ultime iniziative in vista del Forum Day 2022 in programma a Capaccio Paestum organizzato dal Coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Salerno, vi è quella che si è svolta a Sassano, organizzata dal locale Forum, nel corso della quale si è parlato di “Giovani e l’Europa”.

Tante le iniziative, più o meno conosciute, messe in piedi con entusiasmo dalle ragazze e dai ragazzi del Vallo di Diano ai quali bisognerebbe lasciare la libertà di “fare” per i propri paesi, magari anche sbagliando, ma apprezzandone comunque l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco per la propria terra. Tutto ciò ha un unico e semplice significato: voler restare!