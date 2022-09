Piano socio-economico per imprese e famiglie, la Regiona vara un piano da 400 milioni di euro

Il Presidente De Luca ha annunciato il varo di un piano da 400milioni di euro per la realizzazione di un piano socio-economico a sostegno di imprese e famiglie. Nella consueta e quotidiana diretta social, il Governatore De Luca, nel ricordare il piano socio-economico da un miliardo e venti milioni di euro approvato durante la crisi pandemica, ha presentato ai campani questo nuovo piano di aiuto alle famiglie e alle imprese da 400 milioni di euro, “il massimo sforzo che possiamo fare in questo momento”.

E così, alle misure già attualmente in vigore, che prevedono trasporto gratuito per gli studenti fino a 26 anni, borse di studio per ragazze e ragazzi con innalzamento della soglia di reddito Isee e contributi fitti per le abitazioni fino a mille euro, di cui possono beneficiare oltre 70mila famiglie, su un totale di 55milioni di euro che saranno disponibili da ottobre, la Regione Campania adotterà ulteriori misure di sostegno che interesseranno i più diversi settori. “Siamo l’unica regione in Italia ad aver un piano di aiuti economici parallelo a quello del Governo. Costituiamo un unicum. Prima che arrivino i sostegni statali, pensiamo noi alle famiglie e alle imprese campane. Attraverso la previsione di un voucher ulteriore alle famiglie per gli asili nido, le famiglie campane con due figli risparmieranno fino a mille euro” – ha garantito De Luca.

Grande attenzione anche al settore dello sport. Per incentivarne lo sviluppo tra i giovani, infatti, la Regione Campania predisporrà un contributo fino a 500 euro per l’attività sportiva delle ragazze e dei ragazzi. In particolare, sono previsti 400 euro per ogni figlio a carico fino ad un massimo di 1600 euro a famiglia. Inoltre, contribuiti sono destinati a quelle associazioni sportive che hanno rischiato la chiusura a causa della pandemia.

Una capitolo importante di questo nuovo piano di aiuti riguarda, poi, il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli che potranno ricevere un contributo fino a 6mila euro.

Per quanto riguarda il caro bollette e le imprese, la Regione Campania prevederà il blocco delle bollette dell’acqua, escluse dal piano di aiuti del Governo. La Regione si farà carico dei costi della depurazione che non saranno scaricati sulle famiglie e si impegnerà affinchè le aziende manterranno inalterato il costo in bolletta: “L’obiettivo è tenere bloccate le bollette dell’acqua. E’ uno sforzo considerevole ma che va fatto per il bene delle nostre comunità”. Attenzione, poi, alle aziende del settore manifatturiero, artigiano e ristorazione che realizzeranno impianti di energia da fonti rinnovabili: per loro sono stati stanziati 50 milioni. Ulteriori 60milioni di euro andranno a sostengo delle aziende che riceveranno bollette con importi superiori a 5mila euro: “I tecnici hanno valutato già l’incremento del 30% da gennaio a oggi, a conferma del fatto che gli aumenti erano già partiti prima della guerra in Ucraina.” – ha dichiarato il De Luca –” L’aiuto che diamo è del 30% per la fascia di aumento dai 5mila ai 20mila euro per le aziende manifatturiere che altrimenti sarebbero a rischio chiusura”.

“Abbiamo fatto come Regione Campania uno sforzo enorme.” – ha così concluso il Governatore – “Ci auguriamo adesso che Governo e Parlamento, avendo più risorse a disposizione, decidano in fretta le ulteriori misure perché le famiglie non ce la fanno più.”