Ponte tra Sassano e Padula: cittadini sul piede di guerra. La Provincia chiede scusa per l’attesa

Il ponte tra Sassano e Padula, un punto cardine per la viabilità del sud del Vallo di Diano è chiuso, per motivi di sicurezza, da diversi mesi. E l’attesa si prolungherà ancora per tempo, nonostante qualche passo (non troppi) burocratico sia stato fatto.

La chiusura è arrivata da parte dell’ente interessato, la Provincia, e dopo vari tentennamenti si è deciso per la costruzione di un nuovo ponte ma a oggi i lavori sono ancora lungi dal cominciare. Per questo motivo numerosi cittadini si sono incontrati davanti alla strada chiusa per dare vita a un comitato civico per poter fare più pressione per accelerare le procedure. Dell’incontro hanno saputo i sindaci dei due comuni interessati, Domenico Rubino, primo cittadino di Sassano e Michela Cimino, guida di Padula, i quali si sono recati sul posto per incontrare i cittadini. Con i due amministratori anche il vice presidente della Provincia, residente a Padula, Giovanni Guzzo. Si è cercato di rassicurare i cittadini. “Abbiamo chiesto scusa per il ritardo e l’attesa – ha riferito Guzzo – ma il lavoro che come Provincia abbiamo fatto è notevole. Continueremo a farlo non solo per risolvere una problematica sentita ma soprattutto per ristabilire la normalità che tutti vogliamo.”. Il sindaco Rubino prima di parlare del progetto del ponte ha voluto specificare che i lavori effettuati per mettere in sicurezza l’unica strada alternativa sono stati finanziati con fondi diversi da quelli Provinciali e che “non hanno certo rallentato le opere per il ponte. I fondi arrivano – ha spiegato il primo cittadino da finanziamenti per le Aree interne in quanto il tratto stradale rispondeva alle esigenze e alla caratteristiche”. Per quanto concerne il ponte domani mattina è previsto un incontro in Provincia per fare il punto sulla situazione. A oggi è stato deciso un accordo quadro per stabile le regole per poi fare le gare d’appalto.