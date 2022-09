Seguire le indicazioni del navigatore alla guida della propria auto, può portare a disavventure spiacevoli.

È quanto accaduto nella giornata di ieri in via Francesco De Sanctis, ad un turista alla guida di una Hyundai Tucson, che non conoscendo le stradine di Padula, si è affidato al navigatore che però lo ha tratto in inganno, indirizzandolo in un punto sbagliato della zona e sicuramente non adatto alla propria autovettura.

Rimasto intrappolato nel vicolo padulese e non potendo proseguire il suo cammino si è reso necessario l’intervento dei Volontari della Protezione Civile Vallo di Diano, e di alcuni residenti che hanno aiutato il malcapitato a liberare il SUV che purtroppo ha subito dei danni alla carrozzeria.

Secondo l’imprenditore Giovanni Cancellaro in rete ci sarebbero degli indirizzi sbagliati relativi alla cittadina di Padula e che ingannano chi viene da altri paesi.

“Chi arriva a Padula non conoscendo la zona si affida al navigatore trovando però indirizzi ingannevoli che producono danni ai veicoli, alle strutture ricettive, ai musei, al Comune e ai cittadini. Ora basta, è arrivato il momento il momento di denunciare l’inserimento in rete di indirizzi sbagliati alle autorità competenti, non è il primo episodio che si verifica a Padula. Mettiamo fine a questa congiura”. – si legge in una nota pubblica di Giovanni Cancellaro.