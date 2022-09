“Fridays for Future” anche a Sala Consilina. L’Unione Studenti Vallo di Diano scende in piazza

Nuovo appuntamento con “Fridays For Future”, tornano in molte città d’Italia infatti gli attivisti dello sciopero globale per il clima. Una manifestazione che tocca anche alcune scuole del Vallo di Diano, per sottolineare come della crisi climatica si parla davanti a eventi sempre più violenti come quello che è accaduto nelle Marche.

L’Unione studenti Vallo di Diano ha infatti organizzato la manifestazione per le piazze di Sala Consilina raccogliendo le adesioni da parte di tutti gli istituti del comprensorio. L’obbiettivo dei manifestanti è quello di rivendicare il proprio diritto ad avere un futuro su questo pianeta, un futuro fatto di sostenibilità e libero da agenti inquinanti che ormai troviamo ovunque, anche nel Vallo di Diano.

“Siamo stanchi di un governo assente che non si preoccupa della crisi climatica ma che spesso agisce in maniera superficiale sul tema – gridano i ragazzi e non solo – siamo stufi di un sistema mafioso che continua a penetrare le nostre terre che spesso sembra passare in secondo piano da parte delle istituzioni locali.”