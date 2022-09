Giorgia Meloni conquista anche il Vallo di Diano e salernitano. Boom di voti per Pierro (Lega)e Iannone(Fdi)

Sarà il consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro, a rappresentare il Cilento e il Vallo di Diano in Parlamento nella prossima legislatura targata Meloni. L’esponente di “Noi con Salvini” (una delle poche note liete del Carroccio a livello nazonale) ha battuto nettamente il Pd, Luca Cascone, nel Collegio uninominale Eboli – Cilento per la Camera dei Deputati. Pierro, dunque, arriverà in Parlamento e, con ogni probabilità, sarà l’unico esponente della Lega eletto in tutta la Regione Campania. Con la vittoria di Pierro cambia anche lo scenario in Consiglio Regionale: al suo posto, a Napoli, subentrerà l’ex rettore di Unisa Aurelio Tommasetti.

Per quanto concerne il Vallo di Diano le elezioni seguono il filo conduttore nazionale, con il centrodestra vincitore ovunque tranne che nei piccoli paesi come Pertosa e Monte San Giacomo. Testa a testa invece a Sant’Arsenio. Occorre anche dire che paradossalmente sono tutte o quasi (tranne Montesano e Auletta) amministrazione del centrosinistra. In provincia di Salerno si registrano le cadute degli uomini di Vincenzo de Luca. Oltre a Cascone è caduto anche il suo vice Fulvio Bonavitacola. Antonio Iannone, di Fratelli d’Italia, vince il collegio uninominale al Senato di Salerno. L’esponente del partito guidato da Giorgia Meloni prevale su Anna Petrone che correva per il centrosinistra. In terza posizione Francesco Castiello del Movimento5 Stelle. Non può che definirsi clamorosa la débâcledel Pd a Salerno, città del Presidente De Luca. Nel collegio uninominale Campania 2 del capoluogo per la Camera, infatti, non c’è la fa il vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola. Passa invece, con quasi 10 punti di percentuale di vantaggio, il candidato di Noi Moderati, per la coalizione del centrodestra Pino Bicchielli. Da segnalare, inoltre, nel collegio uninominale Campania 2 di Scafati per la Camera, la vittoria della candidata di Fratelli d’Italia Imma Vietri che si impone facilmente sugli avversari Virginia Villani del Movimento, e Paola Lanzara del centrosinistra. Fratelli d’Italia, quindi vince ovunque, in Italia e in Campania , tranne nei collegi uninominali di Napoli e Provincia. Più staccata Mara Carfagna di Azione e Italia Viva. Entrambi gli ex Ministri quindi non saranno in Parlamento.