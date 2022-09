Maltempo e viabilità: chiusa la SR 562 – Ponte Fiume Bussento tra Santa Marina e San Giovanni a Piro

Il maltempo dei giorni scorsi ha aggravato, notevolmente, la situazione delle strade salernitane. Il sindaco del comune di Santa Marina ha, in proposito, richiesto al Prefetto di Salerno, alla Provincia e alla Regione, un incontro urgente per discutere della chiusura strada regionale 562 ex SS 18, in prossimità del Ponte Fiume Bussento. “Da oltre un anno stiamo chiedendo all’Ente gestore di intervenire per la situazione in cui versa la strada” – ha spiegato il Giovanni Fortunato – “in questo ultimo periodo inoltre è stato registrato un ulteriore peggioramento della situazione, con i tecnici che hanno deciso di chiudere la strada al traffico veicolare con enormi disagi per i cittadini. Per questo motivo ho richiesto un incontro urgente con gli enti preposti, al fine di attivare le procedure necessarie ad un immediato ripristino, ancorché parziale, della strada, in modo da evitare enormi disagi a molti cittadini dei diversi Comuni, che non possono in questo momento raggiungere, se non facendo un giro di molti chilometri, le strutture fondamentali del territorio (scuole, uffici, ospedale ecc.). Un intervento rapido sarebbe auspicabile per risolvere questa ormai incresciosa situazione, anche in considerazione del fatto che il Comune di Santa Marina aveva dato la propria disponibilità ad eseguire le necessarie progettazioni per una soluzione rapida e definitiva della problematica. Già nel mese di dicembre 2021 erano stati effettuati i primi interventi di somma urgenza per il ripristino della base della scarpata in frana e, successivamente, vista l’inerzia dell’ente gestore, il Comune è intervenuto con propri fondi per ripristinare la rete fognaria danneggiata dagli smottamenti”.