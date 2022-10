È tutto pronto per la sesta edizione del “Forum Day” salernitano. Appuntamento a Capaccio Paestum

Da cinque anni il Coordinamento organizza il “Forum Day”, il più grande evento sulle politiche giovanili in Provincia di Salerno. Esso nasce dall’esigenza dei giovani di partecipare ad un vero confronto/dialogo politico in cui i partecipanti – relatori o semplici interlocutori, rappresentanti del proprio territorio, provenienti dalla società civile, dai Forum dei Giovani comunali o dal variegato mondo associativo – possono “ricaricarsi” e scambiare opinioni, idee, progetti e buone pratiche attraverso il contributo di ospiti e la metodologia del dialogo strutturato europeo. La partecipazione al forum dei giovani in generale, e quella al Forum Day in particolare, è aperto alla partecipazione di tutti i giovani senza alcuna discriminazione, nonché un luogo di crescita, di scambio di idee, di confronto tra giovani che vivono in diverse realtà territoriali della Provincia, in cui si perseguono i comuni obiettivi rispettando le singole realtà locali.

L’edizione 2022

Ad ospitare la kermesse giovanile quest’anno sarà l’ex Tabacchificio nel Comune di Capaccio Paestum, sabato 8 e domenica 9 ottobre. L’organizzazione di un evento di tale portata è stata possibile proprio grazie alla preziosa collaborazione del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum (ai quali è stata affidata l’intera logistica dell’evento), dell’ospitante Amministrazione Comunale, del patrocinio morale della Provincia di Salerno.

Le Novità:

Quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni, si è deciso modificare il format, strutturando l’intero evento attraverso un percorso itinerante con incontri tematici su tutto il territorio provinciale, rendendo dunque il Forum Day un percorso tematico e programmatico che si concluderà a Capaccio Paestum. La Kermesse, infatti, prevede la partecipazione di oltre cento giovani che saranno impegnati in un dibattito socio-politico ai tavoli tematici che, proprio partendo dagli elementi di discussione dibattuti sui territori, è finalizzato alla produzione di proposte e suggerimenti che saranno sottoposte all’attenzione degli organismi politici lì rappresentati dagli ospiti che parteciperanno alla due giorni. Il fil rouge che ha accompagnato tutte e tre le tappe degli incontri preliminari è stata, inevitabilmente, la partecipazione giovanile, espletata attraverso una presenza cospicua dei Forum dei Giovani e mediante l’organizzazione di una tavola rotonda alla quale hanno partecipato non solo i giovani dei Forum, ma il mondo del terzo settore, il mondo privato e soprattutto la compagine istituzionale. Un motivo che sopra tutti ha spinto alla realizzazione di questi incontri è stato quello di incontrare i territori e interrogarci con loro e insieme a loro quali siano gli strumenti migliori da mettere in campo in generale per le politiche giovanili, e in particolare per la partecipazione e la cittadinanza attiva. Uno strumento utilizzato in fase preliminare e realizzativa del Forum Day è stato proprio quello della ricerca, come modus operandi che garantisca sempre affidabilità e replicabilità delle buone prassi. Ecco il motivo che ha visto il dispiegamento tematico nei tre eventi preliminari e la sempre più diffusa organizzazione territoriale che da sempre caratterizza la realtà del Coordinamento Provinciale di Salerno.

“Verso il Forum Day 2022” è un percorso che è partito Domenica 24 luglio 2022 presso il Forum dei Giovani di Roccapiemonte in cui si è parlato di “Il Modello del Forum dei Giovani”, con la

testimonianza di Giuseppe Caruso – Presidente del Forum Regionale della Campania.

La seconda tappa è stata ospitata dal Forum giovanile di Sassano dove i giovani partecipanti si sono confrontati sul tema “I Giovani e L’Europa” con la partecipazione dell’associazione Cilento Youth Union. L’appuntamento conclusivo invece è stato ospitato dal Forum dei Giovani di San Cipriano Picentino sulla tematica “I Giovani e le Istituzioni” con la partecipazione dell’OCPG dell’Università di Salerno, a concludere questo terzo e ultimo appuntamento i saluti della Sindaca del comune picentino Sonia Alfano ed il Consigliere Regionale Andrea Volpe.

Il Programma Ufficiale dell’evento sarà presentato durante la conferenza stampa che si terrà mercoledì 5 ottobre, alle ore 10:30 presso la sala “Marcello Torre” – Palazzo Sant’Agostino a Salerno. Alla conferenza stampa interverranno:

Introduce:

Rosario Madaio, Coordinatore del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani-Salerno;

Interventi:

Giovanni Guzzo, Vicepresidente e delegato alle Politiche Giovanili della Provincia di Salerno;

Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno;

Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio Paestum;

Giuseppe Caruso, Presidente Forum Regionale dei Giovani – Campania;

Alessandro Pecoraro, Coordinatore Forum dei Giovani di Capaccio Paestum;

Modera: