Padula si prepara ai festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia e “fratello” degli animali, verso il quale la comunità padulese nutre una forte e sentita devozione. Il filo conduttore della sua esistenza è stato l’amore per la natura declinato in tutte le sue forme, per San Francesco infatti tutti gli animali meritavano rispetto, non poteva allora che essere considerato il protettore degli animali.

Nella giornata di ieri infatti, si è tenuta una delle più antiche e particolari tradizioni di Padula, parliamo della “benedizione degli animali” che ha suggellato ancora una volta, in onore del Santo di Assisi, il rapporto unico di amore e rispetto che deve sussistere tra uomo e animale.

I frati francescani, dunque, hanno girato per le campagne di Padula fermandosi per le varie stalle e benedicendo tutti gli animali, un’occasione anche per salutare tutti i pastori e allevatori padulesi i quali hanno offerto l’agnello, il vitello e altri animali per la riffa che si terrà domenica 9 ottobre nella piazza antistante al Convento di San Francesco.

Alla base del messaggio di San Francesco, patrono degli animali, c’è il senso di fraternità universale che viene così celebrato ai giorni nostri. Francesco era figlio di un nobile mercante, ma decise di abbandonare la sua vita agiata per iniziarne una in povertà, fatta di penitenza e solitudine. Protagonisti dei suoi racconti pesci, agnelli, lupi e uccelli, che il santo chiamava “fratelli e sorelle”: un invito a vedere la sacralità nella vita di tutti gli esseri viventi.

Oggi, l’antica tradizione contadina si tramuta così in riconoscenza nei confronti degli animali che ci arricchiscono la vita, una tradizione che nelle campagne è rimasta viva, la fede contadina continua a rivolgersi a Dio perché benedica e protegga quegli animali per mezzo dei quali l’uomo si procura il sostentamento necessario, nella fatica di ogni giorno. Nella nostra società cittadina e moderna sono profondamente mutati i parametri e i rapporti. E probabilmente resta sempre un sottofondo di fede nel desiderio di portare a benedire gli animali.

La tradizionale benedizione degli animali è stata ripresa sei anni fa da Padre Antonio Basso, e verrà portata avanti dal nuovo guardiano Fra Marco Della Rocca insieme a Fra Emilio Cafaro e Fra Carlo Basile, la fraternità che guida sia il Convento di San Francesco a Padula sia il Convento di Sant’Antonio a Polla.

Inoltre sempre nella giornata di ieri sono stati preparati dei cinti votivi ovvero tronetti di altezza variabile fatti prevalentemente di spighe di grano, candele e fiori di carta che accompagnano o precedono la processione di San Francesco. Questi “castelletti tipici” vengono portati in testa da donne o uomini al seguito dei riti religiosi ed esprimono, in forma simbolica, un momento intenso di devozione e di pietà popolare. Sono quindi da considerare come voti di riconoscenza per grazia ricevuta piuttosto che meri oggetti ornamentali: un dono spirituale, un segno di gratitudine.

Il programma degli eventi

Domenica 2 ottobre, dopo la novena, alle ore 20.00, sarà allestita la “Cena degli Angeli” con piatti della tradizione francescana a cura dell’Ordine Francescano Secolare, con animazione di musica popolare. Lunedì 3 ottobre, Vigilia della Solennità di San Francesco, Mons. Antonio De Luca, presiederà la Celebrazione del Transito di S. Francesco. Martedì 4 ottobre, Solennità del Serafico San Francesco, le Sante Messe saranno celebrate alle ore 6.00, alle 7.00 e alle 8.30 e alle 9.30 processione con la statua di San Francesco per le campagne e al rientro benedizione delle automobili. Giovedì 6 ottobre, alle ore 20.00, si terrà la rappresentazione itinerante della vita di San Francesco a cura della costituenda Gioventù Francescana di Padula. Venerdì 7 ottobre, alle ore 20.00, avrà luogo la proiezione del film “Francesco, giullare di Dio”. Sabato 8 ottobre, alle ore 20.30, la prime edizione del Festival delle zampogne, delle ciaramelle e dell’organetto.

Domenica 9 ottobre le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7.00, 8.00 e 9.30 e alle 10.30 si terrà la processione con le statue di San Francesco e Sant’Antonio per le vie del paese. Alle ore 20.00, dopo lo spettacolo pirotecnico e poi quello musicale di “Agostino La Cava”, avrà luogo la tradizionale riffa degli agnelli. Per promuovere la bellezza del convento Luca Cavella, un giovane di Padula, ha realizzato uno splendido video che invita alla visita anche durante tutti i giorni dei festeggiamenti in onore di San Francesco.