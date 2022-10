Alla Provincia di Salerno la presentazione del libro di Roberto D’Elia “Formazione 4.0: il futuro”

“Questo prezioso lavoro di Roberto D’Elia costituisce un geniale e intelligente parto, di grande forza e incisività, in quanto origina dal tessuto vivo, complesso e ricco di un’intensa esperienza professionale, trasformata, dall’Autore, mediante la sua ben strutturata ‘forma mentis’, oserei dire cartesiana, in teoria, in metodica, in dottrina e in modello da applicare, mediante una formazione avanzatissima, alle singole realtà aziendali, per la loro crescita, per il loro rinnovamento e per il loro sviluppo. Un circuito virtuoso esperienza, teoria e realtà, che ridiventa esperienza arricchita. Se il ‘welfare aziendale’ rappresenta un importante volàno per salvare e rilanciare il tessuto più prezioso del nostro sistema produttivo, la Formazione 4.0 ne rappresenta l’energia propulsiva centrale. Così, man mano, il saggio si trasforma, mediante l’invenzione di un modello formativo, non astratto, in un manuale: un valido percorso teorico-pratico da utilizzare e impiegare nella formazione aziendale”. Con questo lusinghiero giudizio esordisce la prefazione del curatore dell’opera di Roberto D’Elia, Raffaele Lauro, saggista, scrittore, già docente universitario presso la LUISS, prefetto e senatore della Repubblica, il quale introdurrà e modererà la presentazione ufficiale e il dibattito sul libro, dal titolo “FORMAZIONE 4.0: IL FUTURO”, edito, nella duplice versione in italiano e in inglese, dalla GoldenGate Edizioni di Roma. L’autore Roberto D’Elia, Manager dell’innovazione, iscritto all’albo presso il Ministero dello Sviluppo, consulente di Direzione ed Organizzazione Aziendale e scrittore, sottolinea: “sono onorato del sostegno a questo mio manuale sulla formazione 4.0, da parte del saggista, scrittore, già docente universitario presso la LUISS, prefetto e senatore della Repubblica, l’amico Raffaele Lauro. Una persona competente e professionale che con la sua prefazione arricchisce la mia prima opera letteraria. Insomma competenze e professionalità che mi lusingano”. Poi D’Elia ha anticipato: “in questo mio primo libro, ho cercato di comunicare alle aziende già navigate, ma anche a quelle in crescita e perché no, ai giovani imprenditori, quanto sia importante la formazione 4.0. Credo che il futuro sia nelle nostre mani: dobbiamo investire nella ricerca, sviluppo – innovazione e nella formazione aziendale”.

La manifestazione, in anteprima nazionale, si terrà sabato 8 ottobre 2022, alle ore 11.00, a Salerno, presso il Salone d Rappresentanza del Palazzo della Provincia, in via Roma.

Interverranno autorevoli relatori e parteciperanno rappresentati del mondo politico, finanziario, imprenditoriale, sindacale e del settore della formazione.

Introduce e modera:

Raffaele Lauro, Scrittore, Saggista e Curatore dell’opera.

Saluti:

Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno.

Pasquale Sorrentino, Consigliere Provinciale Salerno con delega al

Turismo.

Gigi Casciello, Giornalista.

Intervengono:

Antonio Manzo, Giornalista.

Ezio Camerini, Presidente Associazione FenImprese Salerno.

Francesco Ferraiuolo, Consigliere di Amministrazione Banca Credito.

Cooperativo Capaccio Paestum e Serino.

Andrea Volpe, Consigliere Regionale Campania.

Conclude:

Vincenzo Maraio, Avvocato.

Ringraziamenti dell’Autore, Roberto D’Elia.