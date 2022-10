Sala Consilina si celebra: a Mazziale il “Premio Sala”. Riconoscimento per la giudice Rivellese

Serata di spettacolo e di cultura a Sala Consilina con gli appuntamenti che l’amministrazione comunale di Sala Consilina guidata dal Sindaco Francesco Cavallone, ha promosso nell’ambito del progetto di “Itinerario di Religioni & Gusti” finanziato dalla Regione Campania con Fondi POC 2014/2020. Ad aprire la serata il momento dedicato all’arte con le premiazioni del concorso di pittura “Premio Sala” per poi concludersi con lo spettacolo di Francesco Cicchella che ha divertito il pubblico con le sue imitazioni e con la sua comicità.

Nella prima serata di ieri, 30 settembre, sul palco allestito in Piazza Umberto I, il Prof. Lucio Mori, direttore artistico della mostra concorso, realizzata dall’Amministrazione Cavallone in collaborazione con la SOMS Torquato Tasso che ne ha curato l’organizzazione e grazie al sostegno della Banca Monte Pruno che ha messo i palio i premi per le tele vincitrici del concorso, ha illustrato nel dettaglio lo svolgimento della mostra -concorso riproposta dall’amministrazione comunale salese su suggerimento del consigliere delegato Vincenzo Garofalo. Per la premiazione dei vincitori sono state mostrate le opere vincitrici.

Il 1° premio è stato assegnato al quadro di Antonio Mazziale con la tela intitolata Sala Consilina Oggi e Domani a cui, il Vice Direttore Cono Federico, presente in rappresentanza della Banca Monte Pruno e assicurando la vicinanza dell’istituto di credito alle iniziative di cultura anche per i prossimi anni, ha consegnato il premio di 1.000,00 euro. 2° classificato Rocco Regina con il quadro “Sala a 360°” che ha vinto il premio di 500,00 euro consegnato dal consigliere comunale Garofalo, mentre il 3° premio è stato vinto da Giovanni Cono Giardullo con la tela “Sogno di una notte di fine estate” che è stato consegnato dal presidente della Soc. Torquato Tasso Michele Calandriello. La giuria di esperti che ha valutato le opere in concorso ha inoltre voluto assegnare delle Menzioni di Merito ad altri 5 artisti per le loro opere di grande spessore artistico consegnate, dal Prof. Lucio Mori, dai referenti della Soc. Torquato Tasso Vincenzo Di Santi e Raffaele Pugliese e dalle referenti della Banca Monte Pruno Margherita Vannata preposto della filiale di Sala Consilina e Maria Vernola membro dello staff della Segreteria Generale della Banca Monte Pruno. A ricevere le menzioni di merito gli artisti: Tiziana Stigliano, Antonio Notarfrancesco, Vincenzo Baldi, Giovanni De Franco e Miguel Finocchi . A tutti gli artisti, la SOMS Torquato Tasso ha consegnato attestati di partecipazione ringraziandoli per la presenza, mentre agli 11 bambini che hanno aderito con le loro opere, l’amministrazione comunale Cavallone ha voluto donare loro targhe di ringraziamento r per l’attenzione riservata alla loro città, dimostrando senso di appartenenza e di orgoglio.

A seguire, spazio allo sport con la presentazione della squadra della Diesel Tecnica Pallacanestro impegnata nel campionato di Serie B. Sul palco a presentare la squadra la presidente Simona Sica, il main sponsor Michele Spolzino e Vincenzo Iovine speaker della società sportiva.

Altro importante momento è stata la consegna del Premio “Città Sala Consilina” assegnato dall’amministrazione comunale in occasione della festività del Santo Patrono San Michele Arcangelo, ad una personalità che, nell’ambito del suo lavoro, riesce ad emergere a livello nazionale portando in alto il nome di Sala Consilina. A ricevere il Premio “Città di Sala Consilina 2022” la Dott.ssa Angela Rivellese: magistrato dal 1977; Pretore prima a Rho (MI) e successivamente a Roma e dal 2016 presidente del Tribunale Minorile di Roma. Il sindaco Francesco Cavallone, letta la motivazione: per le sue doti di equilibrio umano speso alla tutela dei minori e per la salvaguardia dei loro diritti, ha consegnato il premio alla Dott.ssa Rivellese che ringraziato l’amministrazione Cavallone dedicando il premio a tutta la comunità salese ed in particolare ai giovani.

Al termine della consegna dei premi, sul palco di Piazza Umberto I è salito il noto artista Francesco Cicchella che ha divertito il pubblico presente con il suo spettacolo “Diffidate dalle imitazioni Show” coinvolgendo i tanti presenti. L’artista è infatti sceso tra la folla rendendo partecipe il pubblico delle sue performance. Uno spettacolo reso possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Sala Consilina che ha voluto così partecipare ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono, inserendo l’appuntamento nell’ambito del progetto di Itinerario di Religioni & Gusti”