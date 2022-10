Proseguono gli incontri di formazione per la promozione turistica del Vallo di Diano voluti dalla Comunità Montana

Nell’ottica di un processo di selezione e certificazione delle aziende del territorio del Vallo di Diano, la Comunità Montana Vallo Diano guidata dal presidente Francesco Cavallone ha organizzato una serie di incontri riguardanti diverse categorie di operatori turistici locali privati e non. Nel corso degli incontri voluti dal vice presidente Antonio Pagliarulo, aperti agli operatori che si iscriveranno, sarà realizzato un processo di collaborazione radicale in cui si passerà dalla selezione al disegno di un “disciplinare della destinazione ospitale” per giungere alla creazione di pacchetti di offerta turistica del territorio.

Dopo la prima fase di coinvolgimento delle comunità locali, parte quindi il percorso di formazione e comunicazione rivolto agli operatori turistici, ai tour operators, alle realtà del terzo settore – condotto dall’esperto di turismo esperienziale Rosario D’Acunto. Inizia il 6 ottobre l’attività seminariale e formativa rivolta agli operatori del settore turistico (accoglienza e ospitalità), alle aziende che si occupano di tour operating e alle realtà del terzo settore. Il programma degli incontri, articolato in 24 appuntamenti che si terranno sul territorio della Comunità in varie location e partiranno all’interno della Comunità Montana Vallo di Diano a Padula, prevede una prima fase di Analisi del “Saper Fare” degli Operatori, successivamente la Definizione dei livelli qualitativi dell’offerta integrata, per giungere nell’ultima fase alla Definizione dei pacchetti turistici integrati.

Le attività, condotte in presenza dal formatore Rosario D’acunto, sono inserite all’interno delle azioni del progetto di promozione e marketing della destinazione e dei prodotti turistici del Vallo di Diano, finanziato con risorse del POR Campania FESR2014-2020 obiettivo specifico 6.8 – azione 3, all’interno di una più ampia strategia di valorizzazione

della Comunità Montana Vallo di Diano che comprende i comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, Sant’Arsenio, San Rufo, Sanza, Sassano, Teggiano.

Il progetto, nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una serie di prodotti di esperienza turistica sul territorio, donando nuova linfa e nuova capacità di attrazione per la filiera turistico culturale. Nello specifico l’obiettivo è la costruzione, con attività di progettazione partecipata, nella reale offerta del territorio per definire una identità precisa che prescinda dalle tendenze del mercato, sempre volatili, e affondi la sua essenza nelle radici del territorio e del saper fare. In questa prospettiva, poi, si inserisce la necessità di definire dei livelli qualitativi di offerta per rendere più comprensibile, e quindi meglio comunicabile, la specificità del territorio. Oggi il turismo e la capacità di attrazione del territorio si muove nella direzione di definire una serie di prodotti che siano spendibili in un mercato in cui il turista vuole sentirsi sempre di più cittadino temporaneo e partecipe dei processi di trasformazione territoriale.

Per questo motivo, l’obiettivo del ciclo di incontri è ridefinire i confini del panorama dell’offerta, coinvolgendo una platea articolata e gestita in connessione costante tra cittadini, associazioni, aziende, tour operator, in modo da far percepire le potenzialità di sviluppo legate alla valorizzazione della filiera naturalistico-antropologica. Iscriversi alle fasi seminariali è semplice, basta cliccare su uno dei link qui di seguito e atterrare sulla pagina dedicata al progetto.

6 ottobre

Operatori del settore turistico (accoglienza e ospitalità):

https://forms.gle/aoYLKcpa7arFRttw6

7 ottobre

Realtà del terzo settore:

https://forms.gle/vQhuBBwGn38mBSFx5

13 ottobre

Agenzie di Viaggi e Tour Operators:

https://forms.gle/ZZqhkoSnndmJKzLP9