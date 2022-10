Il Tar respinge il ricorso del Consorzio di Bacino contro il Comune di Auletta. Pessolano: “Nostra tesi vincente”

Il Tar Salerno ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Centro Sportivo Meridionale contro il Comune di Auletta per non aver inserito nel bilancio il canone che il Comune dovrebbe versare all’ente consortile. Si tratta di una cifra di circa 140mila euro. Il Comune guidato dal sindaco Pietro Pessolano, tutelato dall’avvocato Nicola Senatore, non ha inserito questa cifra come debito fuori bilancio e per questo motivo il Consorzio guidato da Vittorio Esposito aveva presentato ricorso. Il Tar di Salerno dopo aver esaminato le memorie dei due enti ha deciso dichiarare il ricorso del Consorzio inammissibile per difetto di giurisdizione.

“La nostra tesi – ha dichiarato il sindaco Pessolano – è stata accettata, pur se qualcuno pensava che la nostra fosse una battaglia contro i mulini a vento. Siamo soddisfatti di questa decisione del Tar e ringrazio gli avvocati Senatore e Parisi per essere stati al nostro fianco. Occorre una gestione migliore e più equa del Consorzio. Eravamo convinti delle nostre ragioni e il Tar ha espresso un giudizio che farà giurisprudenza”. Il primo cittadino di Auletta ha anche rimarcato il fatto che trova iniquo che le quote degli utenti sportivi cambino in base al paese di residenza. Ricordiamo infatti che se un utente risiede in un Comune che ha ritardi nei pagamenti dei canoni o comunque una situazione debitoria con il Consorzio, deve pagare una quota maggiore. “La nostra battaglia di equità la portiamo avanti e il ricorso respinto è la prova che abbiamo ragione. Per quanto riguarda il pagamento diverso da comune in comune, lo trovo semplicemente sbagliato”.