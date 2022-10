A seguito di numerose segnalazioni pervenute alle Istituzioni in ordine alla esistenza di fenomeni di spaccio insistenti nella zona di lungomare Trieste a Salerno, in conformità alle direttive assunte dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Salerno, Dr. Giancarlo Conticchio, ha disposto l’intensificazione dell’attività di monitoraggio e controllo del lungomare.

Negli ultimi giorni infatti gli agenti hanno realizzato mirati servizi di vigilanza discreta, volti ad ottenere un preciso quadro informativo delle situazioni segnalate e, di conseguenza, a rendere i servizi operativi maggiormente calibrati ed incisivi.

Le pattuglie impegnate hanno attuato una capillare attività di vigilanza e controllo su strada, con finalità preventive, in stretto e continuo raccordo con la Sala Operativa della Questura.

Spaccio di sostanze stupefacenti sul lungomare Trieste di Salerno: scattano i controlli

Martedì sera dunque, a seguito di dati raccolti, è stato realizzato un servizio con gli agenti dell’Upgsp della Squadra Mobile, del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, coadiuvati da 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e da una unità cinofila antidroga, i quali hanno concentrato la loro attenzione su un gruppo di cittadini extracomunitari dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul Lungomare Trieste.

Gli agenti quindi insospettiti da alcuni atteggiamenti hanno fermato fermato tale gruppo ed effettuando i dovuti controlli hanno ritrovato uno dei ragazzi in possesso di 10 gr di droga, tra hashish e marijuana, in parte nascosta nel in bocca, per cui è stato denunciato in stato di libertà.

Con l’aiuto dell’unità cinofila inoltre, nell’aiuola retrostante le panchine dove i cittadini stranieri sono stati fermati, è stato ritrovato un portamonete con all’interno altri 6 grammi di hashish.

Al termine dei controlli gli stranieri accusati di spaccio sul Lungomare Trieste a Salerno sono risultati irregolari. In particolare, un giovane gambiano di 22 anni, un altro di 20 anni che è risultato presente in Italia da 4 anni e gravato da precedenti penali per minaccia a mano armata. Il terzo, sempre 20enne è già irregolare nel nostro Paese da più di cinque anni, con precedenti per evasione, rapina, oltraggio resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, ricettazione e già colpito da due decreti di espulsione.

L’altro straniero irregolare ha 26 anni ed è originario del Senegal. Era presente in Italia clandestinamente da sei anni, durante i quali ha commesso numerosi reati: estorsione, molestie, disturbo quiete pubblica, furto aggravato e minacce. Anche lui era già stato espulso dal Prefetto di Salerno lo scorso 13 settembre ma non aveva mai lasciato l’Italia.

Provvedimenti del Prefetto di Salerno

Tutti e 4 sono stati colpiti da espulsione del Prefetto di Salerno: per 3 di questi, inoltre, è scattato l’accompagnamento – a cura di personale della Questura – presso il centro di Permanenza Temporanea di Palazzo San Gervasio a Potenza ove saranno trattenuti lo stretto tempo necessario per organizzare i voli di rimpatrio presso i loro Paesi di origine.

Il Questore Conticchio invita la cittadinanza a continuare a segnalare al “113” qualsiasi situazione di sospetto, persone non conosciute che si aggirano apparentemente senza un valido motivo nei propri quartieri e macchine parcheggiate diverse dalle abituali e a incentivare anche i più giovani all’utilizzo dell’applicazione “Youpol” per avvisare in merito ad episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, al fine di realizzare la preziosa sinergia tra istituzioni e cittadini, unica garanzia di una efficace attività di prevenzione.