Monte San Giacomo: il primo anno dell’amministrazione D’Alto tra bilanci e festa con i cittadini

Monte San Giacomo. Ad un anno esatto dalla vittoria delle elezioni, l’amministrazione guidata dalla sindaca Angela D’Alto ha voluto tracciare un bilancio dei primi 365 giorni di attività . Tra i punti sottolineati: il potenziamento del personale con la dotazione di tre nuove risorse, giovani laureati, nei settori della polizia municipale, dell’area finanze e dell’area tecnica. Inoltre la sindaca D’Alto insieme agli amministratori comunali, ha sottolineato l’impegno da parte dell’amministrazione comunale nella partecipazione di numeri bandi del Pnrr, ottenendo un primo finanziamento e una ammissione con riserva. “Questo- ha aggiunto- consentirà al Comune di sbloccare ulteriori assunzioni previste fino al 2026, come già deliberato in giunta comunale. “Particolare attenzione, ha sottolineato ancora Angela D’Alto, è stata data ai finanziamenti extra Pnrr, tra i quali quelli relativi agli impianti idrici del paese” attanagliato da diversi anni da problemi di assenza dell’acqua. “E’ stato approvato un progetto definitivo che prevede il recupero funzionale delle opere e della rete danneggiate da eventi calamitosi per un importo di 996 mila euro. La risoluzione definitiva del problema avverrà con la realizzazione di un intervento di razionalizzazione e risparmio risorse idriche , in fase di revisione e adeguamento, (con una nuova conduttura , nuova captazione in località Filitelle e un nuovo serbatoio in località Galotti. L’importante intervento è stato ottenuto- come sottolineato dal Sindaco- grazie alla costante interlocuzione con la Regione e gli enti preposti, ed è inserito nella Razionalizzazione della spesa per un importo che supera un milione e 400 mila euro”. E ancora, aggiunge la D’Alto,” i progetti per il centro storico, con l’abbattimento di barriere architettoniche, i progetti che coinvolgono i bambini del paese, come il centro estivo. Il patrimonio degli immobili comunali si è arricchito grazie alla donazione della casa di Suor Francesca Lisa e al comodato gratuito dell’antico Mulino Marone, area di pregio che l’amministrazione intende utilizzare a fini didattici.

Tante le iniziative nel settore delle politiche sociali, e soprattutto della cultura e spettacolo: il TTindamè Ri-generazioni street festival di questa estate è, per l’amministrazione e il forum dei giovani, una scommessa vinta. A breve , l’inaugurazione della prima casa nel centro storico interamente recuperata attraverso un murales realizzato da un apprezzato artista locale.

Gli onorevoli Corrado Matera e Luca Cascone, che hanno festeggiato il primo anno di amministrazione ‘Futura’, hanno garantito la vicinanza della regione anche per il futuro, e sottolineato il dinamismo di una amministrazione che è sempre pronta a far sentire le istanze della comunità presso la Regione Campania. Il Presidente della Provincia Michele Strianese ha ribadito l’impegno profuso , già all’inizio del mandato, per la messa in sicurezza della sp 72 con rete paramassi. In conclusione, il Sindaco D’Alto ha ringraziato tutti i consiglieri.” Le priorità future sono: centro storico; viabilità ; sicurezza; qualità della vita; la scuola; la montagna; i giovani. Immaginiamo, ha aggiunto, un paese che resti fedele alla propria vocazione ma che sappia interpretarla con nuovi strumenti, per rispondere a nuove esigenze, combattendo le nuove sacche di disagio, aiutando chi ha bisogno”. La serata si è conclusa all’insegna della convivialità, con tanti attivisti e cittadini comuni che hanno cucinato e offerto a tutti i piatti tipici della comunità.