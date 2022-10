Consorzio Sociale Vallo di Diano Alburni: due avvisi di selezione per incarichi di consulenza specialistica

Il Consorzio Sociale Vallo Di Diano Tanagro Alburni pubblica due avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di consulenza specialistica, per la durata di due anni, per le figure di avvocato con esperienza prevalentemente amministrativa, stante la vocazione pubblica dell’ente, nonché civilistica per l’attività paritetica che comunque il medesimo ente svolge e per la figura di addetto stampa dell’ente, per l’espletamento delle funzioni attribuite agli uffici stampa ai sensi della Legge n. 150/2000 e del DPR n. 422/2001. I due avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione eventi e news. Nel dettaglio, per quanto attiene la figura dell’avvocato si precisa che l’incarico si configura di elevata professionalità e dovrà essere svolto senza vincolo di subordinazione, sarà disciplinato da un contratto di lavoro autonomo d’opera intellettuale inquadrabile ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e sarà retribuito con un compenso annuo pari a € 12.000,00 omnicomprensivo di eventuale contributo alla Cassa di Previdenza e IVA, se dovuta, in base alle vigenti norme. Per la figura di addetto stampa che avrà una durata di anni 2 (due), a partire dalla data di conferimento dello stesso, in ragione dei tempi di conclusione della procedura di selezione, è previsto il riconosciuto di un compenso annuo pari a € 5.000,00 omnicomprensivo di eventuale contributo alla Cassa di Previdenza e IVA, se dovuta, in base alle vigenti norme. Si fa presente che la scadenza dell’avviso, relativa alla figura dell’avvocato è prevista per le ore 24.00 del 15esimo giorno seguente la data di pubblicazione dell’avviso (il 12 ottobre 2022). Per quanto attiene l’avviso per l’affidamento dell’incarico di addetto stampa dell’ente, la scadenza è fissata per le ore 24.00 del 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso (il 12 ottobre 2022). Le singole domande di ammissione alle selezioni dovranno essere redatte secondo i rispettivi modelli allegati agli avvisi e la relativa documentazione dovrà essere inviata in formato digitale (Pdf) all’indirizzo PEC protocollo@pec.pianosociales10.it.