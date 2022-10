“Nati per Leggere” a Teggiano compie un anno. Il Punto di Lettura per bambini e genitori è un successo

Il Punto Lettura “Nati per Leggere” di Teggiano è un successo per il territorio. Un luogo in cui la lettura è un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo delle bambine e dei bambini ma anche per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. E’ un successo perchè decine di bambini affollano i locali del centro Dianum, in località San Marco, grazie soprattutto alle volontarie che promuovono le attività di “Nati per Leggere”: Malvina Lupo, Angela Donatiello e Gemma Arteca.

L’unico punto lettura “Nati per Leggere” del Vallo di Diano ha compiuto un anno ed in tanti hanno voluto festeggiare questo importante traguardo: da vari paesi del Vallo di Diano (Padula, Sassano, Sala Consilina, Sant’Arsenio, San Pietro, Teggiano) sono arrivate bambine e bambini insieme alle loro famiglie. Il presidio “Nati per Leggere” Campania di Teggiano è stato realizzato grazie al prezioso contributo di Sviluppo Campania e della Fondazione Pol.i.s. Regione Campania, nell’ambito del progetto L.O.C. Legalità Organizzata e in sinergia con il comune di Teggiano ed è intitolato a Carmela Pannone. Il 24 agosto 1989 Carmela Pannone, aveva 5 anni, si trovava in macchina ad Agropoli dove era in vacanza, con altri 3 bambini e lo zio Giuseppe Pannone, pregiudicato legato alla camorra cutoliana, da poco scarcerato. All’improvviso un commando composto di 4 persone si avvicinò all’auto sulla quale viaggiavano, cominciando a sparare all’impazzata. I proiettili colpirono Giuseppe Pannone uccidendolo sul colpo, e due dei quattro bambini seduti sui sedili posteriori: Carmela, figlia del fratello del pregiudicato, morì dopo essere stata portata in ospedale per le ferite riportate mentre il cugino Luigi ,rimase gravemente ferito. “Il Punto Nati per leggere è una sorta di chimera nel territorio: è un luogo a disposizione delle famiglie e dei bambini e delle bambine che possono vivere insieme un’esperienza piacevole dedicata alla lettura, alla crescita e allo sviluppo cognitivo dei più piccoli. Tra le ultime iniziative quella dell’11 ottobre in cui si celebra la “Giornata delle bambine e delle ragazze”. Ogni punto lettura ha contribuito con una parola, Illustratrici e Illustratori hanno rappresentato le parole. E così la giornata delle bambine si trasformerà in mostra. Questa settimana la parola CAMBIAMENTO è a Teggiano .