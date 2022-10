“Agricola” porta il mondo contadino in tour per il Vallo di Diano: successo a Polla e Sassano

Due importanti appuntamenti e due successi per il mercato itinerante organizzato dal Gal per l’imprese agricole del Vallo di Diano. Il primo appuntamento, in ordine di tempo, sabato mattina quando si è tenuto il taglio del nastro per l’area del mercato al coperto di Polla. L’assessore delegato, Vincenzo Giuliano, che ha voluto recuperare l’area coperta, ha inteso iniziare, d’intesa con la consigliera Luisa Trafuoci, l’avventura della rinnovata area coperta proprio con “Agricola Vallo di Diano Mercato del Contadino”. Il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Polla, Massimo Loviso e del presidente degli imprenditori Valentino di Brizzi e ha trovato un ottimo riscontro di venditori e acquirenti. Medesimo risultato anche per il giorno successivo a Sassano dove il mercato itinerante si è trasferito in occasione della festa di San Gerardo.

“Grande partecipazione per il mercatino di prodotti locali #AgricolaVdD. Grazie al GAL Vallo di Diano per la bellissima iniziativa, alle attività produttive che hanno esposto le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, al comitato festa di San Gerardo e al parrocco Don Bernardino per aver preso parte all’iniziativa, alle associazioni di protezione civile e ai volontari del Servizio Civile per il supporto nella realizzazione della manifestazione. In ultimo un ringraziamento particolare al consigliere comunale Pio Biancamano per l’impegno profuso per la buona riuscita dell’evento”, questo quanto raccontato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino.