Lite in famiglia, lancia una bombola di gas in strada a a Sala Consilina. Il Forum dei Giovani: “Troppi episodi violenti, servono interventi”

Ancora una volta un episodio violento nel centro storico di Sala Consilina. Si tratta del terzo, noto, nel giro di circa un mese. Un uomo ha lanciato una bombola di gas all’esterno della propria abitazione al termine di una lite con la compagna. La persona è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini, si tratta di un uomo di origine rumene. Terzo episodio, che segue l’aggressione subita da una ragazza da parte di un’altra donna, il tutto davanti a dei bambini con la ferita curata in ospedale a Polla, e segue un altro episodio di violenza domestica, in un’altra famiglia. Un uomo, circa un mese e sempre nel centro storico di Sala Consilina aveva aperto il gas di casa mentre litigava con la moglie. Nell’ultimo episodio l’uomo, poi denunciato ha lanciato dal balcone una bombola di gas in strada, in quel momento non vi erano passanti e non si registrano persone ferite.

La denuncia è per maltrattamenti in famiglia e lancio di oggetti di pericolosi.

Questi episodi hanno fatto sì che il Forum dei Giovani di Sala Consilina nei giorni scorsi lanciassero un messaggio di allarme propri partendo dalla prima aggressione avvenuta il 4 settembre, subita da una donna davanti alla figlia di 11 anni mentre tornavano a casa.

“Quello che abbiamo percepito dall’accaduto è un misterioso silenzio – hanno scritto i giovani salesi – che pervade la cittadinanza tutta e l’opinione pubblica, quasi come se le recenti aggressioni non costituissero un campanello d’allarme e fossero degne di rimanere nascoste nell’angolo”. Il Forum dei Giovani ricorda un altro episodio avvenuto a Sala Consilina, l’aggressione al proprietario di LiLo, libero locale, all’inizio dell’estate, quando l’Amministrazione comunale commentò che Sala Consilina “è una città sicura”. “Non ci riconosciamo nella narrazione dei Paesi come piccole isole felici, lontane da ogni sorta di criminalità e violenza, abituate a percepire soltanto l’eco lontana di cronache Al contrario, siamo consapevoli di quanto criminalità e violenze si insidino con più facilità all’interno di spazi ristretti, che non offrono alternative alla violenza, alle droghe e alla delinquenza”, denunciano dal Forum dei Giovani. Quindi la proposta. “Occorre programmare interventi al fine di migliorare le politiche per il lavoro, le politiche sociali, la gestione dell’ambiente e degli spazi deve essere la pretesa dei cittadini e delle cittadine. E proponiamo qui la costituzione di tavole rotonde della partecipazione, che vedano la presenza di un rappresentante o delegato per ogni campo, per ogni parte, per ogni progetto o proposta, affinché il confronto tra esponenti che agiscono per la comunità sia quotidianamente garantito”.