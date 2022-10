Giustizia lenta, istituzioni e scuola in attesa e un bimbo valdianese non può andare a scuola

Diritto allo studio negato per un bambino di 6 anni residente nel Vallo di Diano. Il piccolo che dovrebbe frequentare la prima elementare non sta andando a scuola perché è corso una dura querelle familiare e le istituzioni o non prendono decisioni o stanno ancora decidendo nonostante la prima campanella sia suonata da oltre un mese.

I genitori dei piccolo sono separati. Il padre è stato colpito da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex e di divieto di ingresso nel paese dove la compagna risiede con il figlio. Per questo motivo attraverso una nota del suo legale, l’avvocato Vincenzo Morriello, ha diffidato la scuola a iscrivere il bambino nell’istituto scolastico in questione. “Il mio assistito – ha riferito l’avvocato – non vede il figlio da oltre un anno e mezzo, e chiede semplicemente che venga iscritto in un paese dove può accedere per poterlo così assistere in caso di necessità o anche semplicemente accompagnare”.

Tutto bloccato quindi in attesa della lenta decisione del Tribunale dei Minori di Potenza, competente del caso, e bimbo a casa da oltre un mese. Anche dalle altre istituzioni, scuola, comune e servizi sociali pur se c’è attenzione sul caso non arrivano prese di posizioni o decisioni. E così a un bambino di 6 anni non viene data la possibilità di andare a scuola.