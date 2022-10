Albanella, Giffoni e Polla sul (triste) podio della dispersione scolastica in provincia di Salerno

Il triste podio sulla dispersione scolastica in provincia di Salerno vede Albanella in testa e tre comuni del Vallo di Diano tra i primi sei posti per percentuali. Gli esiti degli scrutini per la provincia di Salerno anno scolastico 2021/2022 pubblicati questa mattina hanno evidenziato questa situazione per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne il biennio obbligatorio. Albanella ha visto il 16,7% di alunni non ammessi all’anno scolastico per non aver frequentato, per le ore necessarie, le lezioni. Al secondo posto c’è Giffoni Valle Piana con il 12,5% degli alunni non ammessi e poi Polla con il 10%. Nella classifica non certo d’onore al quarto posto Sant’Arsenio con il 9% e poi Sala Consilina con 7,1%.

Per le scuole medie e superiori è necessario, per normativa vigente, aver frequentato per tre quarti del monte ore annuale. In questo modo l’anno ha validità per lo studente. Diversamente non si può essere ammessi all’anno successivo tranne nel caso di deroghe. Le deroghe possibili sono, per esempio, assenze per malattia (con certificato), per attività sportive a livello agonistico, gravi situazioni socio-familiari documentate.