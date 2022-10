Dopo aver percorso, mesi fa circa 220 chilometri partendo da Bagheria per arrivare fino all’Etna, questa volta ha voluto realizzare un altro sogno nel cassetto, e rimettersi nuovamente in cammino, per una missione di fede e speranza dopo il lungo stop dovuto alla pandemia ed agli eventi nefasti come la guerra.

È la storia di Nino Buttitta, ristoratore 43enne, il quale lo scorso 4 ottobre alle 7 del mattino, giorno in cui si celebrano i festeggiamenti in onore di San Francesco, è partito dal Convento di Sant’Antonio Bagheria per raggiungere, la città della pace, Assisi, fino a quel Santuario in cui la pace e la preghiera regnano sovrane. Un lungo cammino però che non sta facendo da solo ma in compagnia del suo carretto trainato dal fedele cavallo di tiro francese Gandalf. Insieme a lui ha percorso tanti chilometri, attraversando strade di colline, montagne e mare.

Fieno, qualche coperta e tanta fede: questi i bagagli del viaggiatore che, in Sicilia, ha contato sull’ospitalità dei suoi conterranei. Ovunque sul suo cammino incontra persone pronta a sostenerlo e incoraggiarlo.

Trenta km al giorno, tra le bellezze dell’Italia. L’arrivo ad Assisi è previsto tra 60 giorni.

Il bagherese ha raccontato che durante il brutto periodo trascorso dovuto alla pandemia da Covid-19, e data la chiusura forzata è stato costretto a rimanere a casa e non lavorare, quindi ha trascorso la maggior parte delle sue giornate proprio con il suo Gandalf, per lui ormai fa parte della famiglia. Insieme hanno fatto diversi viaggi in Sicilia, e ora realizza il suo viaggio in Umbria per ringraziare il Santo d’Assisi.

“Questo cammino nasce dalla voglia di viaggiare, e non come si intende oggi, cioè raggiungere mete esotiche, lontanissime e costosissime, ma godersi il viaggio in tutte le sue forme, attimo dopo attimo, – afferma Nino – e di raggiungere la città della pace che è Assisi il quale in un momento come questo che stiamo vivendo, dovrebbe farci riflettere. In Sicilia sono sempre stato accolto la notte in un letto caldo, grazie anche alle numerose conoscenze, spero che anche fuori dalla Sicilia sarà così, e soprattutto di trovare un alloggio per il mio amico Gandalf per poter riposare e ripartire il giorno dopo più carichi di prima.”

I prossimi giorni certamente saranno molto impegnativi anche per le condizioni climatiche ma siamo certi che Nino e Gandalf riusciranno a concludere l’impresa.

Nino e Gandalf in queste ore hanno fatto tappa anche a Sala Consilina.