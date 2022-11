Un pollese vola nella Maratona di Francoforte: Riccardo Volpe tra i migliori

E’ arrivato 138esimo su circa 11.000 partecipanti, quinto tra gli italiani in gara. Davvero una ottima prestazione alla maratona di Francoforte per Riccardo Volpe, podista di Polla che corre per la Runforever Aprilia. In Germania, il podista valdianese ha portato a termine una prova superba e concluso le fatiche in 2 ore 41 minuti e 40 secondi. Arrivare tra i primi duecento, e nella top five tricolore, rappresenta davvero un traguardo quasi impossibile da pensare alla vigilia. Un altro pollese ha fatto benissimo in un’altra maratona internazionale. Si tratta di Francesco Panza della Podistica pollese che ha ben fatto nella 42 chilometri di Amsterdam. Protagonisti nella mezza maratona olandese anche Corrado Pecci e Nicola Venosa.

Nello scorso fine settimana sono arrivati altri importanti risultati per il team podistico del presidente Rino di Leo. Vincenzo Sabato è primo nella categoria SM35 al Trail di Tramutola, dove erano presenti anche Peppe Venosa e Donato Doti. A Polla il Gruppo Fitwalking è stato tra gli organizzatori, con Comune, Croce Rossa e Leo Club Vallo di Diano della camminata non agonistica per la prevenzione oncologica.