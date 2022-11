Pesca illegale e prodotti non tracciati: sequestri e multe nel Cilento

Una vasta operazione, finalizzata al contrasto delle attività illecite in materia di pesca, è stata condotta negli scorsi giorni su tutto il territorio regionale dal personale della Guardia Costiera coordinato dal 4° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Napoli.

I controlli hanno interessato anche il Circondario Marittimo di Palinuro – che comprende i Comuni da Pisciotta a Sapri – al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti della pesca, delle loro taglie minime e delle norme tecniche sugli attrezzi da pesca. Le attività condotte in mare dai mezzi nautici minori hanno portato al sequestro di 8 FAD (cosiddetti “cannizzi”) e 2 palangari illegali rispettivamente di circa 3.300 metri e 3.600 metri nelle acque antistanti il Comune di Camerota. Un ulteriore palangaro non consentito di circa 1000 metri è stato rinvenuto e sequestrato anche nel Golfo di Policastro. Tali attrezzi, utilizzati illecitamente da pescatori non professionali, oltre a rappresentare un serio pericolo per la navigazione, in quanto sprovvisti dei previsti segnalamenti, e per l’ambiente marino per il quantitativo di nylon e altro materiale plastico di cui sono costituiti, mettono a rischio la sopravvivenza di molte specie che vi rimangono intrappolate accidentalmente come i 15 esemplari di pesce spada nel loro stato novello ancora vivi liberati in mare dai militari proprio mentre salpavano a bordo gli oltre 7000 metri di nylon e 600 ami.

A ciò si aggiungono i 5 i veicoli controllati su strada, le 7 unità ispezionate in mare gli esercizi commerciali della piccola distribuzione finite nel mirino dei militari che hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 5000 euro carico dei titolari di 2 pescherie nel Comune di Vallo della Lucania e di 1 ristoratore nella frazione di Scario.

All’interno dei propri locali detenevano, infatti, circa 80 kg di pescato – in gran parte congelato – privo della documentazione attestante la provenienza come previsto dalla normativa vigente a tutela del consumatore. L’intero quantitativo é stato pertanto posto sotto sequestro in attesa dell’ispezione del personale veterinario della competente USL di Salerno.