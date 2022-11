“NON È UNA LACRIMA” è il nuovo singolo in uscita per gli “Stereo8band” gruppo formato da cinque artisti e musicisti del Vallo di Diano (e non solo) che stanno riscuotendo notevole successo in tutto il centro sud Italia. Antonello Perciante (frontman), Alberto Acquarulo(batteria), Vito Carlomagno(basso) di Lagonegro e Silvio De Filippo (chitarre acustiche ed elettriche), Vincenzo Maggio (synt e tastiere) di Tardiano di Montesano sulla Marcellana, sono i protagonisti del sodalizio artistico nato tra il Vallo di Diano ed il Lagonegrese. Passione per la musica e amicizia vera sono i valori principali sui quali gli “Stereo8band” hanno fondato la loro già brillante carriera nel mondo della musica.

Una canzone nata da una lettera d’amore e già migliaia di views

Una storia a bassa voce, quasi sussurrata, nata agli inizi di un ottobre qualunque da una penna e un pianoforte, è un momento obbligato, un attimo nel quale si guarda oltre nonostante la frenesia della mani inquiete o di un cuore frastornato. Il testo ha origine da una lettera che un pò tutti vorremmo ricevere: un amore perso nel vuoto del petto e di storie già viste, un pezzo di vita che passa e si nasconde fino a disperdersi tra le onde del mare, un ricordo di sapori e odori mai banali. “Non è una lacrima” è stata composta dagli “Stereo8” insieme ad Antonello Viceconti e arrangiata con il supporto di un altro talento musicale valdianese, Luigi Gaetani. Il videoclip, girato nel bellissimo centro storico di San Nicola Arcella in Calabria, è stato il suggestivo set della storia raccontanta all’interno della canzone. Il nuovo brano, uscito lo scorso 30 ottobre e già trasmesso in radio e negli store digitali, ha toccato migliaia di visualizzazioni sul canale Youtube della band.

Parole ed emozioni trasformate in musica

«Dopo aver inciso inediti e cover rivisitate in modo originale, questo brano è solo un assaggio del nuovo progetto discografico che abbiamo in cantiere – affermano i ragazzi della boy band. Ricerca di suoni, emozioni impresse sul pentagramma e quel sound dal sapore retrò, per rievocare il piacere della musica suonata».