Il Tribunale dei minori di Potenza dà il via libera al piccolo scolaro valdianese: “Iscrivetelo a scuola”

Il bambino valdianese che non poteva andare a scuola per le diffide incrociate dei genitori e soprattutto le lungaggini burocratiche di giustizia e istituzioni, finalmente potrà andare a scuola e frequentare la prima elementare. A distanza di due mesi, circa, dall’inizio della scuola il bambino di sei anni ascolterà per la prima volta il suono della campanella questa mattina. Si tratta della vicenda balzata agli onori della cronaca due settimane fa e per quale si è anche interessato l’Ufficio regionale scolastico per comprendere cosa stesse avvenendo in un paese del nord del Vallo di Diano dove un bambino non riusciva a essere iscritto a scuola. Il piccolo è figlio di una coppia che si è separata, la mamma è andata a vivere in un paese diverso rispetto a quello del padre, quest’ultimo è stato denunciato e ha ricevuto il divieto di avvicinamento alla donna e il divieto di ingresso nel suo paese di residenza. Per questo motivo tramite il suo legale aveva diffidato la scuola a raccogliere l’iscrizione del figlio. Per questo il caso si è spostato in Tribunale, a Potenza, tuttavia le lungaggini, gli interventi timidi delle istituzioni e la burocrazia hanno fatto sì che per due mesi il piccolo fosse costretto a restare a casa non potendo neanche acquistare i libri in quanto non inserito in nessuna “lista studenti”. La mamma difesa dall’avvocato Elisabetta Giordano ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di competenza e ieri i militari dell’Arma hanno convocato la donna e il legale per dare comunicazione dell’apposito decreto emesso dal Tribunale di Potenza. Una decisione arrivata anche grazie alle sollecitazioni dell’amministrazione comunale che ieri ha provveduto al successivo inoltro ai genitori. Le sollecitazioni sono partite sia dall’amministrazione comunale sia dall’assistente sociale del Comune, anche dopo le richieste di interventi arrivate dalla mamma.