Una conoscenza su Facebook, i primi timidi messaggi Whatsapp e l’instaurarsi di un rapporto, il primo incontro. Poi la richiesta di denaro, continua e pressante. Segue questo comune schema la storia della signora Maria , originaria di Salerno , ospite nello spazio Sportello antitruffa di “ Pomeriggio Cinque ”, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale5 .

La storia

L’uomo, di nome Michael originario di Parigi , con il quale Maria era entrata in contatto su internet, inizialmente si era presentato interessato alla signora, riuscendo abilmente a fare breccia nel cuore di Maria, seducendola con parole affettuose e dolci complimenti che però nascondevano un secondo fine ben più prodaico: l’esplicita richiesta di denaro.

Non appena conquistata la fiducia della donna, l’uomo aveva infatti iniziato a richiedere l’invio di 4.000 euro , giustificandosi di doverli utilizzare per un intervento al quale sottoporsi in Africa e di non avere possibilità economiche al momento, le richieste vanno sempre più avanti e sempre in maniera pressante.

” Mi ha raccontato di essere andato a finire su un albero con la propria macchina per salvare una bambina e che ora, per le ferite riportate, dovrà sottoporsi ad un intervento in ospedale e che fin quando non gli invio 4mila euro, non lo fanno uscire” – è quanto racconta Maria a Barbara D’Urso.

Inoltre, Maria ha raccontato a Barbara, che gli ha inviato anche foto di lui ricoverato.

” Mi ha confessato di non poter mandare foto, di fare videochiamate perché è sotto minaccia. Gli operatori sanitari con una pistola lo tengono in ostaggio in ospedale fin quando non paga l’intervento e quindi mi chiede insistentemente che io lo aiuti mandandogli i soldi” – continua Maria .

Truffa amorosa ?

La donna salernitana ha chiesto aiuto alla trasmissione di Barbara D’Urso perché lei non lavorando non sa come trovare questa somma di denaro. Ma la conduttrice che da tempo si occupa di situazioni simili, ripercorrendo con *Maria il modus operandi tipico delle truffe online , le spiega di occuparsi spesso di casi come il suo e che quasi sempre si tratta di truffatori che si fingono innamorati solo per estorcere denaro e le fa capire che probabilmente anche lei è vittima di truffa.

Inoltre Barbara le dice di aiutarla a sporgere denuncia in modo da capire di sia l’uomo e se si tratti di una vera e propria truffa.

